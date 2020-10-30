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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.10.20 - 11:39
Цитата:
Что ж вы так о нем? Будем надеяться на лучшее...
таноми52:
такой моралист был
такой моралист был
Что ж вы так о нем? Будем надеяться на лучшее...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9807
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 00:41
Цитата:
maxsaf:Бро в костанай когда планируешь приехать? Есть такие планы?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 01:02
Цитата:
Никогда. Такой вот план.
Vit:
Бро в костанай когда планируешь приехать? Есть такие планы?
Бро в костанай когда планируешь приехать? Есть такие планы?
Никогда. Такой вот план.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 18:51
Цитата-/Никогда. Такой вот план./
Приезжать не собирается
Маму забирать к себе тоже
Но ни одна новость на костанайском форуме не обходится без комента канадца )
Диагноз
Приезжать не собирается
Маму забирать к себе тоже
Но ни одна новость на костанайском форуме не обходится без комента канадца )
Диагноз
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 19:49
Цитата:
Какой?
abaika95:
Диагноз
Диагноз
Какой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5837
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 22:26
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 08:26
Житель Астаны Юрий Толочко (не транс, натурал) переоделся Амандой и пришел на митинг выступить. Его разумеется избили, грубо говоря, лишь за одежду, поскольку сказать он ничего толком и не успел.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 09:57
Цитата-/Житель Астаны Юрий Толочко (не транс, натурал) переоделся Амандой и пришел на митинг выступить. Его разумеется избили, грубо говоря, лишь за одежду, поскольку сказать он ничего толком и не успел./
Обидно?)
Обидно?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:01
Цитата:
С чего бы? Человек шел на спланированную акцию, финал был предопределен. Он получил просмотры, лайки, подписчиков, может какие-то контракты. Казахстан получил еще один страйк за гомофобию. Все именно так как и должно быть. А в свете последнего конфликта европейских ценностей с традиционными - это может аукнуться. Кому и чем - время покажет.
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2020 - 10:02]
abaika95:
Обидно?)
Обидно?)
С чего бы? Человек шел на спланированную акцию, финал был предопределен. Он получил просмотры, лайки, подписчиков, может какие-то контракты. Казахстан получил еще один страйк за гомофобию. Все именно так как и должно быть. А в свете последнего конфликта европейских ценностей с традиционными - это может аукнуться. Кому и чем - время покажет.
[Исправлено: maxsaf, 01.11.2020 - 10:02]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:10
Цитата-/Казахстан получил еще один страйк за гомофобию/
Так вроде как совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор) кому это выгодно тогда?)
Так вроде как совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор) кому это выгодно тогда?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:27
Цитата:
А че не ФСБшный тогда? ))
abaika95:
совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор
совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор
А че не ФСБшный тогда? ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 12:50
Возможно еще один теракт, на этот раз в Квебеке, пятеро раненых, двое убитых.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 13:18
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2083
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 16:31
Эй,эй!
Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде
Вик, оказывается Африк Симон твой соотечественник!
Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде
Вик, оказывается Африк Симон твой соотечественник!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13282
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 16:40
Цитата:
Вот сколько раз слышал эту песню, а клип вижу впервые! Спасибо!
таноми52:
Эй,эй! Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде
Эй,эй! Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде
Вот сколько раз слышал эту песню, а клип вижу впервые! Спасибо!
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