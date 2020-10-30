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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1908
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.10.20 - 11:39
#13516
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Цитата:
таноми52:
такой моралист был

Что ж вы так о нем? Будем надеяться на лучшее... :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 00:41
#13517
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Цитата:
maxsaf:
Бро в костанай когда планируешь приехать? Есть такие планы?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 01:02
#13518
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Цитата:
Vit:
Бро в костанай когда планируешь приехать? Есть такие планы?

Никогда. Такой вот план.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5655
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 18:51
#13519
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Цитата-/Никогда. Такой вот план./




Приезжать не собирается
Маму забирать к себе тоже
Но ни одна новость на костанайском форуме не обходится без комента канадца )

Диагноз
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 19:49
#13520
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Цитата:
abaika95:
Диагноз

Какой?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5837
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 31.10.20 - 22:26
#13521
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Цитата:
abaika95:
Диагноз

Цитата:
maxsaf:
Какой?

:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 08:26
#13522
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Житель Астаны Юрий Толочко (не транс, натурал) переоделся Амандой и пришел на митинг выступить. Его разумеется избили, грубо говоря, лишь за одежду, поскольку сказать он ничего толком и не успел.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5655
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 09:57
#13523
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Цитата-/Житель Астаны Юрий Толочко (не транс, натурал) переоделся Амандой и пришел на митинг выступить. Его разумеется избили, грубо говоря, лишь за одежду, поскольку сказать он ничего толком и не успел./



Обидно?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:01
#13524
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Цитата:
abaika95:
Обидно?)

С чего бы? Человек шел на спланированную акцию, финал был предопределен. Он получил просмотры, лайки, подписчиков, может какие-то контракты. Казахстан получил еще один страйк за гомофобию. Все именно так как и должно быть. А в свете последнего конфликта европейских ценностей с традиционными - это может аукнуться. Кому и чем - время покажет.

[Исправлено: maxsaf, 01.11.2020 - 10:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5655
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:10
#13525
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Цитата-/Казахстан получил еще один страйк за гомофобию/




Так вроде как совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор) кому это выгодно тогда?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 10:27
#13526
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Цитата:
abaika95:
совестливые люди страны утверждают что он кнбшный провокатор

А че не ФСБшный тогда? ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 12:50
#13527
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Возможно еще один теракт, на этот раз в Квебеке, пятеро раненых, двое убитых.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1908
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 13:18
#13528
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Цитата:
maxsaf:
Возможно еще один теракт


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2083
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 16:31
#13529
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Эй,эй!
Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде


Вик, оказывается Африк Симон твой соотечественник!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13282
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.11.20 - 16:40
#13530
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Цитата:
таноми52:
Эй,эй! Отвлекитесь от этих страстей хотя бы во флуде

Вот сколько раз слышал эту песню, а клип вижу впервые! Спасибо!
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