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≡ «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40240
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
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Владельцы торговых точек считают, что многие не переживут ближайший месяц и, если власти не пойдут на встречу, будут вынуждены закрыть свой бизнес.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4220
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:05
#1
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Власти в городе настолько импотентны, что не смотря на очевидные вещи, не могут принять волевое решение и разрешить этим бедолагам работать как прежде. Потому что сидят назначенцы и оглядываются на хозяина который их посадил на теплое гнёздышко с которого они не могут даже высунуть голову.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13282
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:28
#2
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Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7551
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:38
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Понимаю проблемы. А если скооперироваться и сделать страницу в соц.сети? Пункт доставки какой-нибудь сделать и работать только по предварительным заказам?

Ты предлагаешь,владельцу молочного отдела открыть интернет магазин? :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13282
Re: «Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на...
Отправлено: 01.11.20 - 15:43
#4
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Цитата:
Добринцофф:
владельцу молочного отдела открыть интернет магазин?

Пуркуа бы не па?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7551
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:21
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Пуркуа бы не па?

Не целесообразно,потому что.
Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе.
А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13282
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:27
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Не целесообразно,потому что. Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе. А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.

Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7551
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
Отправлено: 01.11.20 - 16:35
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.

Товар,что в этом минирынке,что в любом магазине или супермаркете одинаковый.Поэтому покупатель не будет заморачиваться и купит то же самое в другом магазине.
Этот минирынок по сути тот же магазин, им просто не повезло с документами в которых написано"рынок"
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