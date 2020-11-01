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«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
«Нас заставляют уходить на улицу» - разрешить работать на выходных просят торговцы крытого рынка «Универсам» в Рудном
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