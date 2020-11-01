Отправлено: - 16:27

Добринцофф:

Не целесообразно,потому что. Ладно ещё зайти на сайт супермаркета и сделать заказ по полной программе. А пакет молока и баночку сметаны,проще купить в любом магазине у дома.

Цитата:Я ж написал - СКООПЕРИРОВАТЬСЯ и сделать. То есть всем вместе. К тому же вряд ли на рынок едут только за молоком - скорее всего там покупают те кто живёт поблизости.