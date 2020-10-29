Отправлено: - 15:30

drakon:

Цитата:Новости смотрим. Чёт нестабильно у вас. Мигранты на тропу войны вышли. Горит Италия, Франция. Как там у вас в деревни, все ли спокойно? Если че давай к нам. Примем. Накормим. Спать уложим. На зиму валенки выдадим.