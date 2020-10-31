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≡ Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40239
Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
Отправлено: 31.10.20 - 16:10
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Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях. В комитете по финансовому мониторингу сообщили, что сведения о следственных действиях не подлежат разглашению.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20338
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 16:10
#1
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Ну, везде, вокруг - Ворьё... 8-) :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1907
Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
Отправлено: 31.10.20 - 16:28
#2
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5655
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 18:47
#3
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Цитата-/Ну, везде, вокруг - Ворьё/



Неужто у вас в Германии тоже?
Врёте!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 19:49
#4
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Цитата:
подозревают в хищении средств на сумму около 526 млн тенге, которые были выделены на цифровизацию

На личных счетах стало больше цифр. Цифровизация :lol:
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4219
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 01.11.20 - 11:27
#5
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Недавно на сайте объявлений ОЛХ видел объявление кто-то продавал усадьбу с техникой, постройками и разумеется полями за полтора лярдов. Ради любопытства позвонил и на том конце ответили что купили уже. У меня главный вопрос к соответствующим службам, почему они не поинтересуются откуда у людей столько денег? Допускаю, возможно держатели этих денег и есть те кто должен выяснять
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8357
Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
Отправлено: 01.11.20 - 11:31
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Допускаю, возможно держатели этих денег и есть те кто должен выяснять

Вам нужен свой Навальный, только максимально честный и бесстрашный)
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