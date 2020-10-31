Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...

Отправлено: - 11:27

Недавно на сайте объявлений ОЛХ видел объявление кто-то продавал усадьбу с техникой, постройками и разумеется полями за полтора лярдов. Ради любопытства позвонил и на том конце ответили что купили уже. У меня главный вопрос к соответствующим службам, почему они не поинтересуются откуда у людей столько денег? Допускаю, возможно держатели этих денег и есть те кто должен выяснять