Re: В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории...

Отправлено: - 10:08

Цитата-/То что было у нас летом. Щас в рф происходит, то нехватка коек, кислорода, лекарств/







Это о чём говорит? Что мы живём в одинаковой ментальной парадигме и все разговоры от поуеховших и отдельно от серомордового что там рай а у нас ад это обыкновенное с**е в глаза)











Цитата-/В инете ваще идёт разговор что почти все уходит в Европу. Как всегда не удивительно. Свои же потерпят/







В инете пишут чТо российская вакцина мягко говоря не жизнеспособна ещё,сырую партию выпустили в работу а это плохо