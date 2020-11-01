Прогноз на 5 дней
ясно+2°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С провокациями, но без задержаний: что происходило на митинге в Алматы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40239
С провокациями, но без задержаний: что происходило на митинге в Алматы
Отправлено: 01.11.20 - 10:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 октября казахстанские правозащитники провели митинг за политические реформы и против политических репрессий. Согласованную с властями акцию, которая собрала более двух сотен человек, пришлось закончить немного раньше: по словам организаторов, не обошлось без провокаций.


Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5655
Re: С провокациями, но без задержаний: что происходило на...
Отправлено: 01.11.20 - 10:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Он заявил, что пришел поддержать Викторию Беркходжаеву, женщину-трансгендера, которая находится в тюрьме. На мужчину тут же набросились несколько человек, разбили лицо и повалили на пол. Подоспевшие организаторы буквально вытолкали мужчину из толпы и постарались увести подальше./




А что конкретно не понравилось организаторам? Митинг вроде как за реформы и против полит репрессий а сами организаторы нетерпимы проявлению свободного выбора? Так какие они тогда "правдаборцы"? Лицемеры обыкновенные)



Цитата-/Это КНБшники его послали, он – провокатор/

И сразу


Цитата-/Позже выяснится, что это был Юрий Толочко, житель столицы, известный своими экстравагантными поступками в социальных сетях – в прошлом году он собирался жениться на секс-кукле/



Тоесть пофиг, тоталитарно без разговоров тот кто немного не такой но выступает за свободу по логике участников сразу провокатор,так чем эти митинганты отличаются от системы? Какие они реформы требуют если сами включают репрессии и манипуляции?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 572.81 Ko | Raw HTML: 74.06 Ko -