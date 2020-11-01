Re: С провокациями, но без задержаний: что происходило на...

Отправлено: - 10:04

Цитата-/Он заявил, что пришел поддержать Викторию Беркходжаеву, женщину-трансгендера, которая находится в тюрьме. На мужчину тут же набросились несколько человек, разбили лицо и повалили на пол. Подоспевшие организаторы буквально вытолкали мужчину из толпы и постарались увести подальше./









А что конкретно не понравилось организаторам? Митинг вроде как за реформы и против полит репрессий а сами организаторы нетерпимы проявлению свободного выбора? Так какие они тогда "правдаборцы"? Лицемеры обыкновенные)







Цитата-/Это КНБшники его послали, он – провокатор/



И сразу





Цитата-/Позже выяснится, что это был Юрий Толочко, житель столицы, известный своими экстравагантными поступками в социальных сетях – в прошлом году он собирался жениться на секс-кукле/







Тоесть пофиг, тоталитарно без разговоров тот кто немного не такой но выступает за свободу по логике участников сразу провокатор,так чем эти митинганты отличаются от системы? Какие они реформы требуют если сами включают репрессии и манипуляции?)