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≡ Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40238
Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
Отправлено: 31.10.20 - 16:10
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Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях. В комитете по финансовому мониторингу сообщили, что сведения о следственных действиях не подлежат разглашению.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20337
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 16:10
#1
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Ну, везде, вокруг - Ворьё... 8-) :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1906
Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях
Отправлено: 31.10.20 - 16:28
#2
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5651
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 18:47
#3
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Цитата-/Ну, везде, вокруг - Ворьё/



Неужто у вас в Германии тоже?
Врёте!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8351
Re: Экс-глава минздрава Елжан Биртанов задержан по делу о...
Отправлено: 31.10.20 - 19:49
#4
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Цитата:
подозревают в хищении средств на сумму около 526 млн тенге, которые были выделены на цифровизацию

На личных счетах стало больше цифр. Цифровизация :lol:
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