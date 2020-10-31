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≡ "Ворсинка за ворсинкой" - Выставка художника, работающего в уникальной технике, открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40238
"Ворсинка за ворсинкой" - Выставка художника, работающего в уникальной технике, открылась в Костанае
Отправлено: 31.10.20 - 18:46
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22 прикладные работы разместились в одном из залов второго этажа Костанайской галереи. Выполнены они из по-особому обработанной шерсти. Таких картин не делает ни один другой художник в мире.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5651
Re: "Ворсинка за ворсинкой" - Выставка художника,...
Отправлено: 31.10.20 - 18:46
#1
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Красиво и необычно
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