Re: В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории...

Отправлено: - 16:57

То что было у нас летом. Щас в рф происходит, то нехватка коек, кислорода, лекарств. Идёт рекордное заражение. Я в начале лето спокойно покупал в аптеках рф любой антибиотик без рецепт. Щас уже неполучается.Хоть бы к нам это опять не пришло. Вакцины-шмакцины чёт не помогает смотрю у них. В инете ваще идёт разговор что почти все уходит в Европу. Как всегда не удивительно. Свои же потерпят.