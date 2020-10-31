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≡ В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории ковидной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40238
В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории ковидной больницы
Отправлено: 31.10.20 - 16:57
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В Челябинске на территории городской больницы № 2, где расположена одна из госпитальных баз под лечение коронавируса, утром в субботу, 31 октября, прогремел взрыв. По данным минздрава региона, рванула кислородная будка, стоявшая рядом со зданием поликлиники.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Re: В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории...
Отправлено: 31.10.20 - 16:57
#1
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То что было у нас летом. Щас в рф происходит, то нехватка коек, кислорода, лекарств. Идёт рекордное заражение. Я в начале лето спокойно покупал в аптеках рф любой антибиотик без рецепт. Щас уже неполучается.Хоть бы к нам это опять не пришло. Вакцины-шмакцины чёт не помогает смотрю у них. В инете ваще идёт разговор что почти все уходит в Европу. Как всегда не удивительно. Свои же потерпят.
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