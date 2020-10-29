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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2081
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:35
#4681
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Цитата:
Козлов я:
Мои комсомольские награды.



И Вас, Козлов, поздравляю! :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1906
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:43
#4682
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Цитата:
таноми52:
И Вас, Козлов, поздравляю!

Спасибо большое! :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20337
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.20 - 22:19
#4683
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Ремонт перекрёстка в Райцентре.

Движение не прекращается.Транспорт движется
по временному светофору... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20337
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:20
#4684
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Оказывается у нас сегодня - выходной, Праздник.
Никто и ничкго не работает... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:30
#4685
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Цитата:
drakon:
Новости смотрим. Чёт нестабильно у вас. Мигранты на тропу войны вышли. Горит Италия, Франция. Как там у вас в деревни, все ли спокойно? Если че давай к нам. Примем. Накормим. Спать уложим. На зиму валенки выдадим.
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