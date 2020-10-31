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≡ Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и «излишними» отмененные выплаты медикам за заражение COVID-19
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40237
Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и «излишними» отмененные выплаты медикам за заражение COVID-19
Отправлено: 31.10.20 - 12:32
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Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал решение правительства отменить выплаты медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20337
Re: Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и...
Отправлено: 31.10.20 - 12:32
#1
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Ментам нада повышать зарплаты.
А вы тут каким то - медикам.
Они специально - заражаются,
чтобы 2 млн. - получить... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9807
Re: Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и...
Отправлено: 31.10.20 - 12:50
#2
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Уважаем любой труд, хоть медика, хоть учителя, хоть слесаря. Но увы этим летом было видно что не которые находятся не на своём месте. Многие медики во время пандемии написали отпуска из за страха. Конечно это их дело. Но на их место пришли волонтеры которые готовы были за бесплатно помогать людям. Может их стоит наградить. Ведь когда приходит беда очень хорошо видно на кого можно положиться, а с кем в будущем не стоит.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
467
Re: Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и...
Отправлено: 31.10.20 - 14:52
#3
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Цитата:
Дело в том, что необходимость продолжать эти выплаты будет стимулировать, то есть расслаблять как самих медицинских работников, так и руководителей медучреждений на не усиление противоэпидемических мероприятий. Я не скажу в целом, но отдельные факты будут возможны Источник:

По себе, что-ли судите? Тогда понятно.
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