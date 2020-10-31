Re: Главный санврач Казахстана назвал «расслабляющими» и...

Отправлено: - 12:50

Уважаем любой труд, хоть медика, хоть учителя, хоть слесаря. Но увы этим летом было видно что не которые находятся не на своём месте. Многие медики во время пандемии написали отпуска из за страха. Конечно это их дело. Но на их место пришли волонтеры которые готовы были за бесплатно помогать людям. Может их стоит наградить. Ведь когда приходит беда очень хорошо видно на кого можно положиться, а с кем в будущем не стоит.