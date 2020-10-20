Отправлено: - 14:44

Vit:

Есть рекомендация почему стыки на обоях открываются?

Что заставляет стыки между листами обоев расходиться?

Причин такого неприятного «поведения» декоративного покрытия множество. Рассмотрим самые распространённые и существенные из них.



1. Расходятся стыки между обойными листами – это самый частый дефект, проявляющийся после ремонтных работ. Характерно такое поведение для любых разновидностей бумажных и тканевых обоев. Причина такой реакции материала обоев заключается в его свойстве впитывать влагу, провоцирующую разбухание структурных волокон бумаги или ткани. Когда на обои наносится клеевая масса, вода из неё проникает в основу листов, вызывая их расширение. Сразу после наклейки, кажется, что стыки идеально подогнаны, но это зачастую не так.



Внимание! Покрытое водным клеем полотно обоев, шириной в 0,5 метра, после 15-минутной экспозиции увеличивается на три–шесть миллиметров. Причём такое поведение целлюлозы проявляется неравномерно, например, на 16 сантиметровом участке могут одновременно сформироваться волнообразные расхождения в 1,1 и 3,1 мм!



Поэтому причина образования расхождений и зияний кроется именно в этом. Примерно через сутки, поверхности высыхают и микроволокна возвращаются в изначальное состояние, восстанавливая прежнюю ширину листа обоев.



Предотвратить или существенно уменьшить этот процесс можно путём недопущения сильного размокания. Отрез обоев необходимо наклеивать сразу же после проявления видимых признаков достаточного увлажнения материала. Поклейка должна быть разумно последовательной – не более 2 листов с нанесённым на поверхность клеем в очереди.



Предупреждение! Недопустимо организовывать работу отдельными этапами. Например, нельзя сначала все листы обоев покрыть клеем, а потом поочерёдно их наклеивать!



2. Второй распространенный дефект стыков обоев – это проявления пятен и разводов вдоль линий контактов полотен. Особенно заметны такие изъяны на однотонных обоях светлых оттенков и цветов.



Причин подобного несовершенства три:



некачественные обои, вернее, плохие красители и пропитки, которые использовались при производстве;

низкосортный клей, содержащий посторонний балласт в составе;

особенности воды, применяемой для получения рабочей клеевой массы. К примеру, повышенное количество соединений (оксиды, сульфаты, карбонаты и т. п.) железа проявится жёлто-коричневыми разводами, а меди – зелёно-голубыми.

Чтобы предупредить появление «грязных рисунков» следует приобретать проверенные, качественные материалы, а воду, если есть сомнения в её чистоте, лучше прокипятить перед применением.



3. К другим причинам, провоцирующим недостатки стыков обоев, относятся: несоответствие сортамента приобретаемых рулонов, не перпендикулярно сделанный срез (торцы листа местами скошенные), неправильное хранение или грубая транспортировка и т. п.







Совет! Во время покупки обоев следует очень внимательно проверять идентичность серийного номера на всех упаковках. Это, как правило, многозначные маркировки из цифр и букв, а при белом осмотре очень легко не заметить разницы в один символ!

Цитата:Я тебе просто скопировал, а то ссыль не получаетсяЦитата: