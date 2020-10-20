ВЫКРУЧИВАЕМ СОРВАННЫЙ САМОРЕЗ Бывает, что нужно выкрутить саморез, но у него сорваны все шлицы.
Есть три способа выкручивания самореза с сорванными гранями. Первый самый простой и чаще всего помогает - с помощью резинки. Отрезаете кусок тонкой резины (типа велосипедной) и кладете сверху самореза. Затем отверткой или шуруповертом выкручиваете саморез.
Второй способ - с помощью экстрактора. Если не помог первый способ или шлицы сильно зализаны, то тогда можно применить набор экстракторов. Вначале тонким сверлом на глубину 1-2 мм высверливается отверстие, затем в него подбираете экстрактор нужного размера и уже им спокойно выкручиваете саморез.
Третий способ - тоже простой, как и первый, и делается с помощью сверла. Берете сверло с диаметром больше шляпки самореза и высверливаете головку проблемного шурупа. Оставшуюся часть выкручиваете плоскогубцами.
НЕ ДАТЬ ЛОПНУТЬ БОЧКЕ С ВОДОЙ В преддверии зимы у многих дачников и владельцев участков появляется проблема сохранения воды на раннюю весну, когда насосы еще не будут работать. Для этого заполняют водой металлические емкости и бочки. Но это все грозит разрывом емкостей зимой из-за расширения льда.
Происходит это из-за давления воды на стенки и дно емкости. Избежать этого можно двумя способами, переправив точки давления на другие объекты. Первый - с помощью пластиковых бутылок. К бутылкам привязывается груз таким образом, чтобы они на одну треть выглядывали из воды. Также бутылки частично заполняются песком или водой и затапливаются на дно емкости. Зимой они примут на себя основной удар расширения и ваша емкость останется целой. Второй способ - просто воткнуть с наклоном в емкость бревно, столбик, толстые доски. По мере расширения лёд будет наползать на них и снимет напряжение на стенки. Удачи!
ДЕЛАЕМ БОЛТ-БАРАШЕК Иногда в хозяйстве нужны болты с барашком, чтобы быстро и без напряжения что-нибудь соединить. Если у вас таких болтов под рукой не оказалось, то их легко можно сделать самому. Для этого вам нужны пластиковая бутылка и сам болт. У бутылки сразу отпиливаем горлышко.Кольцо нам тоже не нужно.
Затем зажимаем болт в тисках.
Сверху на головку болта одеваем горлышко от бутылки. Между головкой и горлышком остается пространство.
Берем строительный фен или газовую горелку (можно турбозажигалку) и нагреваем горлышко до мягкого состояния.
Двумя пассатижами сжимаем с противоположных концов горлышко и растягиваем его, обжимая головку болта. Далее подождем, пока барашек застынет и получаем нужную нам приспособу. Не сломается, проверено.
Для тех, кому нужно еще, кроме барашка, затянуть ключом, можно сделать посложнее. Просто приварить к головке болта шайбу. Можно затягивать и через шайбу и ключом.
ЗАТАЧИВАЕМ НОЖ ОТ МЯСОРУБКИ Со временем любая мясорубка, будь она электрической или ручной, начинает "зажевывать" мясо и хуже работать. Происходит это из-за затупления ножа.
Предлагаемый способ заточки ножа очень простой и справится с ним может даже ребенок. Вам нужно всего-лишь толстое стекло или зеркало и лист наждачной бумаги Р320. Наждачку нужно положить на идеально гладкое основание, каким и является зеркало или стекло. На нее положить нож мясорубки плоской стороной вниз. Прижать пальцем по центру ножа и начать водить нож круговыми движениями по наждачке. Направление движения роли не играет. Заточка продолжается, пока режущие части всех лезвий не станут гладкими и блестящими.
Аналогично нужно заточить плоскость на решетке. Нужно отшлифовать ее до гладкого чистого металла.
После этого можно проверить заточку, поместив в решетку тонкую полоску бумаги и попытавшись перерезать ее ножом. Если у вас получилось, значит своей задачи вы достигли. При сборке мясорубки нужно выставлять решетку блестящей заточенной стороной в сторону ножа.
ИЗБАВЛЯЕМ ДОМ ОТ ШЕРСТИ У тех людей. у которых в доме есть домашние питомцы, постоянно возникает проблема с очисткой квартиры от шерсти.
Ею забиваются ковры, покрытия, кресла, она скапливается по углам. Каждый хозяин избавляется от нее по-своему, но одно общее у всех - без пылесоса не обойтись. Предлагаемые способы лишь дополняют и облегчают уборку шерсти перед работой с пылесосом. ОКОННЫЙ СКРЕБОК. Он резиновый и им удобно не только отмывать стенки душевой кабины, но и собирать шерсть.
РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. Есть у каждой хозяйки и нет разницы, толстые или тонкие. Они одинаково собирают шерсть с ковров. Предварительно их надо намочить водой и тереть ими ковер, приставшую шерсть смыть под струей воды.
ЛИПКАЯ ЛЕНТА ИЛИ СКОТЧ. Обернуть валик липкой лентой или скотчем липкой стороной наружу и проводить по коврам и другим местам, затем пропылесосить.
ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК. Помните из детства - потереть шарик сухой рукой и он начинает притягивать ваши волосы? Так и здесь.
КАУЧУКОВАЯ ЩЕТКА. Также реально очищает от шерсти.
ПЕМЗА. Кусочек пемзы реально своими шероховатостями захватывает шерсть с ковра.
САЛФЕТКИ ДЛЯ СТИРКИ. Есть, оказывается, еще и такая вещь, которая помогает при стирке белья. Но если ею обернуть швабру, то она поможет собрать шерсть из разных углов.
Еще раз напомню, что после всех этих манипуляций надо поработать пылесосом. Удачи!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ При работе сверлом-коронкой в дереве внутри остается много опилок, которые затрудняют продвижение сверла. Чтобы этого не случилось, сделайте внутри, ближе к диаметру круга коронки, отверстие простым сверлом и опилки будут через него высыпаться вниз.
Этот совет пригодиться тем, кто хочет спрятать саморез. Иногда, при работе с мебелью, нужно сделать его невидимым. Полейте нужное место водой, затем отпарьте его утюгом.Древесина от этого станет гибкой и не сломается. Отогните лучину древесины стамеской и закрутите саморез. Затем, после просушки, приклейте лучину на место и зашлифуйте наждачкой.
Чтобы провести на деревянном предмете линию для выработки стамеской или других работ, в деревянный брусок вкрутите саморез, оставив нужную высоту сверху. Затем шляпкой самореза можно провести ровную линию.
При сверлении металлических деталей необходимо, для охлаждения сверла, поливать его маслом. Если вы работаете один, то это забирает много времени. Поэтому предлагается вокруг места сверления положить толстую шайбу, закрепив ее малярным скотчем. Внутрь шайбы наливается масло и сверлится отверстие, не отрываясь на доливку.
Еще один совет в данном случае - несколько секунд поработайте сверлом "всухую", затем горячее сверло воткните в сало. Растопившееся сало на сверле даст вам поработать также, как и с маслом. При необходимости сделать так несколько раз. Удачи!
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕЛОЧИ Если вам нужно надуть надувной матрас, а насоса под рукой нет или он сломался, то отрежьте от пластиковой бутылки верх и горлышком приставьте к отверстию в матрасе. Через такой переходник накачайте матрас воздухом от домашнего фена.
И еще про удобство горлышка бутылки. Если отрезать горлышко рисунком "зигзаг", то им можно вырезать внутренности болгарского перца, прокручивая горлышко и отделяя семена от мякоти.
Когда под рукой не оказалось воронки, а вам нужно залить что-то жидкое в узкое отверстие, то возьмите длинную трубку от коктейля или палочку от китайской еды и медленно сливайте по ней жидкость в нужную вам емкость. Здесь главное - не торопиться. Лучше потерять время, чем вытирать масляные лужи.
А вот удобный способ хранения туб от майонеза и т.п. Нужны канцелярские зажимы и крючки-присоски. Занимает свободное место на стенке в холодильнике и не нужно выдавливать содержимое начиная с конца тубы.
Если вы боитесь поломать свои ноготочки, разъединяя кольцо с ключами, то воспользуйтесь канцелярским антистеплером.
РАЗЖИГАЕМ УГЛИ В МАНГАЛЕ Способов разжигания углей в мангале очень много. Вашему вниманию один из них. Для этого требуется магазинная картонная тара от укладки 10 яиц. В нее ложится уголь.
Устанавливаем все это в мангал и обкладываем углем.
После чего поливаем жидкостью для розжига и поджигаем картонную тару. Из-за того, что тара спрессованная и плотная, она будет долго и хорошо поддерживать огонь, пока не разгорятся угли. По мере их розжига досыпьте еще угля в мангал.
ЧТОБЫ ШАРОВЫЙ КРАН НЕ РАЗМЕРЗСЯ Бывают такие моменты, что, казалось бы, подготовил шаровый кран к зиме. Воду слил, кран открыл, а по весне оказалось, что он размерзся... Откуда??? Особенно часто это случается с кранами, установленными вертикально. Просто, оказывается, вода в кране идет не только по прямому пути.
Для этого разберем кран и посмотрим.
И увидим, что между корпусом крана и самим шаром есть небольшая камера.
Вы сами можете проверить зазор с помощью бумаги. Так вот в этой камере и остается вода, которая размерзается.
Теперь, что нужно сделать, чтобы такого не случилось. Всего лишь откройте кран не полностью, а наполовину. И вода не будет задерживаться в камере.
Козлов Есть рекомендация почему стыки на обоях открываются? Че нужно сделать, как решить проблему на уже наклееных обоях на стене. Потом покажу фотки. В поте лица Мучу ремонт своими руками, но не все гладко получается:))друзья говорят скупой платит дважды, надо было типа проф. Вызвать. но я им докажу что я сам могу все:))
Vit: Есть рекомендация почему стыки на обоях открываются?
Я тебе просто скопировал, а то ссыль не получается
Цитата:
Что заставляет стыки между листами обоев расходиться? Причин такого неприятного «поведения» декоративного покрытия множество. Рассмотрим самые распространённые и существенные из них.
1. Расходятся стыки между обойными листами – это самый частый дефект, проявляющийся после ремонтных работ. Характерно такое поведение для любых разновидностей бумажных и тканевых обоев. Причина такой реакции материала обоев заключается в его свойстве впитывать влагу, провоцирующую разбухание структурных волокон бумаги или ткани. Когда на обои наносится клеевая масса, вода из неё проникает в основу листов, вызывая их расширение. Сразу после наклейки, кажется, что стыки идеально подогнаны, но это зачастую не так.
Внимание! Покрытое водным клеем полотно обоев, шириной в 0,5 метра, после 15-минутной экспозиции увеличивается на три–шесть миллиметров. Причём такое поведение целлюлозы проявляется неравномерно, например, на 16 сантиметровом участке могут одновременно сформироваться волнообразные расхождения в 1,1 и 3,1 мм!
Поэтому причина образования расхождений и зияний кроется именно в этом. Примерно через сутки, поверхности высыхают и микроволокна возвращаются в изначальное состояние, восстанавливая прежнюю ширину листа обоев.
Предотвратить или существенно уменьшить этот процесс можно путём недопущения сильного размокания. Отрез обоев необходимо наклеивать сразу же после проявления видимых признаков достаточного увлажнения материала. Поклейка должна быть разумно последовательной – не более 2 листов с нанесённым на поверхность клеем в очереди.
Предупреждение! Недопустимо организовывать работу отдельными этапами. Например, нельзя сначала все листы обоев покрыть клеем, а потом поочерёдно их наклеивать!
2. Второй распространенный дефект стыков обоев – это проявления пятен и разводов вдоль линий контактов полотен. Особенно заметны такие изъяны на однотонных обоях светлых оттенков и цветов.
Причин подобного несовершенства три:
некачественные обои, вернее, плохие красители и пропитки, которые использовались при производстве; низкосортный клей, содержащий посторонний балласт в составе; особенности воды, применяемой для получения рабочей клеевой массы. К примеру, повышенное количество соединений (оксиды, сульфаты, карбонаты и т. п.) железа проявится жёлто-коричневыми разводами, а меди – зелёно-голубыми. Чтобы предупредить появление «грязных рисунков» следует приобретать проверенные, качественные материалы, а воду, если есть сомнения в её чистоте, лучше прокипятить перед применением.
3. К другим причинам, провоцирующим недостатки стыков обоев, относятся: несоответствие сортамента приобретаемых рулонов, не перпендикулярно сделанный срез (торцы листа местами скошенные), неправильное хранение или грубая транспортировка и т. п.
Совет! Во время покупки обоев следует очень внимательно проверять идентичность серийного номера на всех упаковках. Это, как правило, многозначные маркировки из цифр и букв, а при белом осмотре очень легко не заметить разницы в один символ!
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