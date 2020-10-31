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≡ Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о медуслугах по ОСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40235
Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о медуслугах по ОСМС
Отправлено: 31.10.20 - 10:30
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Система обязательного медицинского страхования действует в Казахстане уже несколько месяцев (с июля). Несмотря на то что её анонсировали задолго до внедрения, казахстанцы ещё не совсем разобрались: что положено бесплатно, а за что и почему придётся заплатить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9803
Re: Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о...
Отправлено: 31.10.20 - 10:30
#1
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После того как выписали после пневмонии. Меня легко поставили в очередь и через 1.5 месяца я прошёл повторную кт, что б понять как проходит выздоровление . Вот думаю после нового года опять пройти и посмотреть какие изменения произошли спустя полгода.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9803
Re: Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о...
Отправлено: 31.10.20 - 10:31
#2
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В направление так и было написано в графе, вид оплаты. ОСМС.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9803
Re: Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о...
Отправлено: 31.10.20 - 10:40
#3
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Печально что моего лечащего врача не наградили в рубрике про награды. Хотя я открытым письмом фамилию писал на форуме без всякой цензуры и всяких писем на почту нг. Просто сразу открыто в прямом эфире. Но видите ли им "судьям" кого награждать нужно было себя почувствовать крутыми решателями, устроить тусняк за круглым столом, в руках покрутить письма из конвертов. Покрутить, повертеть и принять решение.
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