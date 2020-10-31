Re: Как бесплатно сделать компьютерную томографию и МРТ? Всё о...

Отправлено: - 10:40

Печально что моего лечащего врача не наградили в рубрике про награды. Хотя я открытым письмом фамилию писал на форуме без всякой цензуры и всяких писем на почту нг. Просто сразу открыто в прямом эфире. Но видите ли им "судьям" кого награждать нужно было себя почувствовать крутыми решателями, устроить тусняк за круглым столом, в руках покрутить письма из конвертов. Покрутить, повертеть и принять решение.