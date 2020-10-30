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Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40232
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало предложения по изменению концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года. Публичное обсуждение на портале продлится до 12 ноября 2020 года.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2724
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
Цитата:
2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.
3) отменить назначение базовой пенсии;
использовать термин, за которым что-то скрывается, а потом отменить...
Это нормально вообще, юристы есть здесь или там?
2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.
3) отменить назначение базовой пенсии;
использовать термин, за которым что-то скрывается, а потом отменить...
Это нормально вообще, юристы есть здесь или там?
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:39
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5835
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:43
Цитата:
Так от неё и хотят уйти
//с 2028 года перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии.//
maxsaf:
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
Так от неё и хотят уйти
//с 2028 года перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии.//
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13278
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:58
Цитата:
А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?
maxsaf:
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:17
Цитата:
Точно так же, как и жить не на произведенное, а на выкачанное или выкопанное из недр.
[Исправлено: maxsaf, 31.10.2020 - 00:18]
Victor Yang:
А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?
А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?
Точно так же, как и жить не на произведенное, а на выкачанное или выкопанное из недр.
[Исправлено: maxsaf, 31.10.2020 - 00:18]
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:20
Цитата:
И сколько это будет по деньгам? Те же 70% от прожиточного минимума? ))))
elektron:
перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии
перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии
И сколько это будет по деньгам? Те же 70% от прожиточного минимума? ))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5835
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:32
Цитата:
Ну те же магические 30% опять на откаты наверное
У нас например, если пенсии не хватает то доплата за жильё идёт.
Правда каждый год нужно продлевать.
А если её самую пенсию не заработал, то есть меньше 5-ти лет отработал, примерно так же называется -
гарантированная пенсия (Grundsicherung), тот же социал, только стабильный.
И на жить и за квартиру плотят. Но всё на уровне прожиточного минимума как минимум. Пардон за каламбур.
[Исправлено: elektron, 30.10.2020 - 19:37]
maxsaf:
Те же 70% от прожиточного минимума? ))))
Те же 70% от прожиточного минимума? ))))
Ну те же магические 30% опять на откаты наверное
У нас например, если пенсии не хватает то доплата за жильё идёт.
Правда каждый год нужно продлевать.
А если её самую пенсию не заработал, то есть меньше 5-ти лет отработал, примерно так же называется -
гарантированная пенсия (Grundsicherung), тот же социал, только стабильный.
И на жить и за квартиру плотят. Но всё на уровне прожиточного минимума как минимум. Пардон за каламбур.
[Исправлено: elektron, 30.10.2020 - 19:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2850
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 02:50
Вон на в Украине через 15 лет вообще собрались пенсию отменить.
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 03:08
Цитата:
За это время они раз 30 передумают))
Гога:
Вон на в Украине через 15 лет вообще собрались пенсию отменить.
Вон на в Украине через 15 лет вообще собрались пенсию отменить.
За это время они раз 30 передумают))
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