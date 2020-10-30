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≡ Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40231
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
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Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало предложения по изменению концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года. Публичное обсуждение на портале продлится до 12 ноября 2020 года.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2724
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
#1
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Цитата:

2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.
3) отменить назначение базовой пенсии;

использовать термин, за которым что-то скрывается, а потом отменить... :-x
Это нормально вообще, юристы есть здесь или там?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8347
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:39
#2
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Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5835
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:43
#3
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Цитата:
maxsaf:
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))

Так от неё и хотят уйти
//с 2028 года перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии.// ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13278
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 23:58
#4
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Цитата:
maxsaf:
Как можно сделать базовую пенсию равной 70% от суммы, ниже которой просто уже нельзя?))

А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8347
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:17
#5
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Цитата:
Victor Yang:
А как можно требовать что-то от государства, проработав менее пяти лет в своей жизни?

Точно так же, как и жить не на произведенное, а на выкачанное или выкопанное из недр.

[Исправлено: maxsaf, 31.10.2020 - 00:18]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8347
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:20
#6
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Цитата:
elektron:
перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии

И сколько это будет по деньгам? Те же 70% от прожиточного минимума? ))))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5835
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 31.10.20 - 00:32
#7
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Цитата:
maxsaf:
Те же 70% от прожиточного минимума? ))))

Ну те же магические 30% опять на откаты наверное :lol:
У нас например, если пенсии не хватает то доплата за жильё идёт.
Правда каждый год нужно продлевать.
А если её самую пенсию не заработал, то есть меньше 5-ти лет отработал, примерно так же называется -
гарантированная пенсия (Grundsicherung), тот же социал, только стабильный.
И на жить и за квартиру плотят. Но всё на уровне прожиточного минимума как минимум. Пардон за каламбур. :lol:

[Исправлено: elektron, 30.10.2020 - 19:37]
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