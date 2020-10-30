Отправлено: - 15:42



2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.

3) отменить назначение базовой пенсии;

Цитата:использовать термин, за которым что-то скрывается, а потом отменить...Это нормально вообще, юристы есть здесь или там?