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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2081
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:35
#4681
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Цитата:
Козлов я:
Мои комсомольские награды.



И Вас, Козлов, поздравляю! :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:43
#4682
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Цитата:
таноми52:
И Вас, Козлов, поздравляю!

Спасибо большое! :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20334
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.20 - 22:19
#4683
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Ремонт перекрёстка в Райцентре.

Движение не прекращается.Транспорт движется
по временному светофору... :lol: :oops:
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