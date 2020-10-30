Re: Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для...

Отправлено: - 21:05

Цитата://Salemdeputat.kz,// - какое то фамильярное название: привет, депутат.



Цитата://Депутаты должны знать, что волнует избирателей//



Гнать в шею таких депутатов, которые НЕ ЗНАЮТ что волнует избирателей ЕГО родного ОКРУГА.



Цитата://Областные маслихаты Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей посчитали электронные почты депутатов персональными данными.// - как ОНИ далеки от народа. Тоже гнать их в шею - ЗАЖРАЛИСЬ.



Цитата://Однако нередко граждане сетуют на отсутствие обратной связи//



Не хочет депутат работать со своими избирателями, встречаться ними, отвечать на их вопросы - зачем шёл в депутаты: свои дела решай по другому и в другом месте, сдай мандат и ГНАТЬ его в шею.



Цитата://Число депутатов соответствующего маслихата определяет центральная избирательная комиссия//



Депутаты районного маслихата должны быть от КАЖДОГО села, а не по численности округа - они всё равно НЕ СОДЕРЖАТЬСЯ за счёт государства, это НЕОСВОБОЖДЁННАЯ должность. Государство на него НИЧЕГО не тратит.