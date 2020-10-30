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Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40231
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 18:03
По словам организаторов проекта ОФ “Zertteu Research Іnstitute”, сайт позволяет отправить электронную открытку депутату областного маслихата или мажилиса парламента.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4216
Re: Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для...
Отправлено: 30.10.20 - 18:03
Количество депутатов не должно быть четным, они же буду голосовать и если произойдет раскол всегда должен быть решающий лишний голос. Во всех странах депутаты спорят, даже таскают друг друга за волосы, а у нас тишь да блажь, такое редчайшее единодушие,
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1135
Re: Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для...
Отправлено: 30.10.20 - 21:05
Цитата://Salemdeputat.kz,// - какое то фамильярное название: привет, депутат.
Цитата://Депутаты должны знать, что волнует избирателей//
Гнать в шею таких депутатов, которые НЕ ЗНАЮТ что волнует избирателей ЕГО родного ОКРУГА.
Цитата://Областные маслихаты Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей посчитали электронные почты депутатов персональными данными.// - как ОНИ далеки от народа. Тоже гнать их в шею - ЗАЖРАЛИСЬ.
Цитата://Однако нередко граждане сетуют на отсутствие обратной связи//
Не хочет депутат работать со своими избирателями, встречаться ними, отвечать на их вопросы - зачем шёл в депутаты: свои дела решай по другому и в другом месте, сдай мандат и ГНАТЬ его в шею.
Цитата://Число депутатов соответствующего маслихата определяет центральная избирательная комиссия//
Депутаты районного маслихата должны быть от КАЖДОГО села, а не по численности округа - они всё равно НЕ СОДЕРЖАТЬСЯ за счёт государства, это НЕОСВОБОЖДЁННАЯ должность. Государство на него НИЧЕГО не тратит.
Цитата://Депутаты должны знать, что волнует избирателей//
Гнать в шею таких депутатов, которые НЕ ЗНАЮТ что волнует избирателей ЕГО родного ОКРУГА.
Цитата://Областные маслихаты Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей посчитали электронные почты депутатов персональными данными.// - как ОНИ далеки от народа. Тоже гнать их в шею - ЗАЖРАЛИСЬ.
Цитата://Однако нередко граждане сетуют на отсутствие обратной связи//
Не хочет депутат работать со своими избирателями, встречаться ними, отвечать на их вопросы - зачем шёл в депутаты: свои дела решай по другому и в другом месте, сдай мандат и ГНАТЬ его в шею.
Цитата://Число депутатов соответствующего маслихата определяет центральная избирательная комиссия//
Депутаты районного маслихата должны быть от КАЖДОГО села, а не по численности округа - они всё равно НЕ СОДЕРЖАТЬСЯ за счёт государства, это НЕОСВОБОЖДЁННАЯ должность. Государство на него НИЧЕГО не тратит.
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 21:08
Цитата:
Тогда у вас получится система как в Америке, где меньшинство выигрывает.
ACROS:
Депутаты районного маслихата должны быть от КАЖДОГО села, а не по численности округа -
Депутаты районного маслихата должны быть от КАЖДОГО села, а не по численности округа -
Тогда у вас получится система как в Америке, где меньшинство выигрывает.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1135
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 21:15
Цитата:
Как бы, вам конкретно: вот село, вот избиратели, вот как минимум два кандидата ( проживающие в этом селе)в депутаты: село голосует и выбирает СВОЕГО депутата в районный маслихат от их конкретного села, для решения в районе или где ещё вопросы связанные с их и только с их селом. Получает мандат тот кто набрал БОЛЬШИНСТВО голосов. Просто и понятно.
А какая в США избирательная система, я не знаю.
maxsaf:
Как бы, вам конкретно: вот село, вот избиратели, вот как минимум два кандидата ( проживающие в этом селе)в депутаты: село голосует и выбирает СВОЕГО депутата в районный маслихат от их конкретного села, для решения в районе или где ещё вопросы связанные с их и только с их селом. Получает мандат тот кто набрал БОЛЬШИНСТВО голосов. Просто и понятно.
А какая в США избирательная система, я не знаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5833
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 21:32
Цитата:
Самая что ни на есть демократичная, уж кто кто, а они знают в этом толк. Не зря же по всему миру "демократию" и "мир" несут
Избиратели отдают свои голоса своим "уполномоченным" представителям, те потом голосуют по штатам, за своих "избирателей". В итоге считают по количеству штатов. То есть может получится, что 30% населения, чисто гипотетически (большим количеством штатов) выбрали нового президента.
Yorik или Макс поправят, если, что не так. в общем весёленькая система.
ACROS:
А какая в США избирательная система, я не знаю.
А какая в США избирательная система, я не знаю.
Самая что ни на есть демократичная, уж кто кто, а они знают в этом толк. Не зря же по всему миру "демократию" и "мир" несут
Избиратели отдают свои голоса своим "уполномоченным" представителям, те потом голосуют по штатам, за своих "избирателей". В итоге считают по количеству штатов. То есть может получится, что 30% населения, чисто гипотетически (большим количеством штатов) выбрали нового президента.
Yorik или Макс поправят, если, что не так. в общем весёленькая система.
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 21:37
Цитата:
Примерно такая же, как вы и описали: округа с разным количеством жителей отправляют своего выборщика, тот голосует за президента. Считают количество голосов выборщиков - победил Трамп. А потом считают количество людей, которых эти выборщики представляют - победила Хилари Клинтон. Кто в итоге пришел к власти - я думаю не нужно напоминать.
ACROS:
А какая в США избирательная система, я не знаю.
А какая в США избирательная система, я не знаю.
Примерно такая же, как вы и описали: округа с разным количеством жителей отправляют своего выборщика, тот голосует за президента. Считают количество голосов выборщиков - победил Трамп. А потом считают количество людей, которых эти выборщики представляют - победила Хилари Клинтон. Кто в итоге пришел к власти - я думаю не нужно напоминать.
Открытка от избирателя. В Казахстане создали сайт для персонального обращения к депутатам
Отправлено: 30.10.20 - 21:38
Цитата:
Все примерно так и есть. Акрос к этому и ведет.
elektron:
Все примерно так и есть. Акрос к этому и ведет.
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