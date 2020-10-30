Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40231
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
29 октября на 13 километре трассы Костанай-Рудный сотрудники Местной полицейской службы совместно с Управлением пассажирского транспорта и автодорог, ОА «Тумар», филиалом Национального центра качества дорожных активов провели рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 41
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
Это называется очковтирательством - рейд ради рейда. Какой от этого мероприятия эффект? Если вы не можете доказать, что они нелегалы, значит ваши рейды можно отменить. Займитесь составлением законодательных инициатив, чтобы убрать лазейки в законе. Проведите в конце концов контрольную закупку. Пусть ваш сотрудник в штатском сядет в Рудном к нелегалам и при передаче денег сможете его оштрафовать. Гораздо больше пользы будет.
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:29
Мы же нарушения так и не нашли
Насколько мне известно,там у них есть старший который разводит все трения с полисменами, чужих туда не пускают. Очень странно,видимо перевелись бородатые и сисястые подростки для подставы, которые покупали сигареты и пиво в магазинах. В принципе кто будет рубить курицу что несёт золотые яйца
Насколько мне известно,там у них есть старший который разводит все трения с полисменами, чужих туда не пускают. Очень странно,видимо перевелись бородатые и сисястые подростки для подставы, которые покупали сигареты и пиво в магазинах. В принципе кто будет рубить курицу что несёт золотые яйца
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1833
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:33
Интересно, Марика не тормознули?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 379
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:40
Интересно, что запрещает мне везти попутчиков, а им оставить мне на бензин ?
За какие нарушения составили протокол ?
За какие нарушения составили протокол ?
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:55
Перевозка пассажиров относится к услугам которые должны облагаться налогом, даже если у вас дела в убыток, на социалку, страховку и пенсионку вынь и положь, никого не волнуют ваши проблемы
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 19:24
Это смешно как-то. Ну реально недалеко от согласия на секс через егов. Какая инспектору разница кого я везу? Знакомые знакомых, которых нужно отвезти в областной центр в больницу - почему нет? Для выявления нелегалов гораздо эффективней контрольные закупки по олх делать. Там попадание будет 100%. А это профанация и нарушение прав граждан, я считаю.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 379
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 19:41
должны облагаться налогом
Я плачу ЕСП , попутчики не являются основой существования . Этого достаточно ?
Я плачу ЕСП , попутчики не являются основой существования . Этого достаточно ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1135
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 20:04
Ну везут пассажиров - и что дальше??
Они кому то мешают?? Абсолютно - НИКОМУ. Даже - наоборот. Правильно, что полиция и власть НИКОГО не наказала. Они и не собирались. Я как то писал на эту тему - власть только ЗА что бы работал нелегал - им самим проблем меньше. Завтра, зимой, на сельском сходе, любого акима задавят вопросами автосообщения в райцентр, в область и так далее.
А кто будет возить сельчан из села в город? Официальные перевозчики? Не смешите мои тапочки. Они в городе, где ВСЁ под боком, НЕ МОГУТ толком наладить нормальное автобусное сообщение, если им дать ещё и село - это труба для сельчан. Завтра польётся поток ОТГОВОРОК - и дорога убита, и снегом замело, и дожди размыли трассу и пятое, десятое.
А, нелегал - он работает на свой карман, ему и самому жрать надо и детей поднимать - он и дорогу найдет и вовремя приедет, и вовремя уедет, и дожди,и снега для него не помехи. А, то что налоги не платит - а кто ему помогает, и кому и за что он должен??
Это же не официальный перевозчик - который только и НОЕТ: то то не так, то это не так, то тариф маленький, то ГСМ дорожает; теперь и свой КОСЯК, в виде нехватки водителей, перекладывает на власть и на пассажиров - надо было держаться за кадры во время карантина: поддерживать водителей НОРМАЛЬНЫМИ зарплатами, выдавать соцпакеты. А, так что, бросили их на произвол судьбы - выкарабкивайтесь мол сами. Надо было не жадничать: - делиться своими доходами и прибылью. Деньги и завтра и послезавтра заработаешь - а, людей, кадры - они на дороге не валяются; их другой хозяин , более УМНЫЙ и ДАЛЬНОВИДНЫЙ подберёт. В проблеме нехватки водителей, считаю виноваты сами владельцы автобусных предприятий, и виновата их ЖАДНОСТЬ.
Они кому то мешают?? Абсолютно - НИКОМУ. Даже - наоборот. Правильно, что полиция и власть НИКОГО не наказала. Они и не собирались. Я как то писал на эту тему - власть только ЗА что бы работал нелегал - им самим проблем меньше. Завтра, зимой, на сельском сходе, любого акима задавят вопросами автосообщения в райцентр, в область и так далее.
А кто будет возить сельчан из села в город? Официальные перевозчики? Не смешите мои тапочки. Они в городе, где ВСЁ под боком, НЕ МОГУТ толком наладить нормальное автобусное сообщение, если им дать ещё и село - это труба для сельчан. Завтра польётся поток ОТГОВОРОК - и дорога убита, и снегом замело, и дожди размыли трассу и пятое, десятое.
А, нелегал - он работает на свой карман, ему и самому жрать надо и детей поднимать - он и дорогу найдет и вовремя приедет, и вовремя уедет, и дожди,и снега для него не помехи. А, то что налоги не платит - а кто ему помогает, и кому и за что он должен??
Это же не официальный перевозчик - который только и НОЕТ: то то не так, то это не так, то тариф маленький, то ГСМ дорожает; теперь и свой КОСЯК, в виде нехватки водителей, перекладывает на власть и на пассажиров - надо было держаться за кадры во время карантина: поддерживать водителей НОРМАЛЬНЫМИ зарплатами, выдавать соцпакеты. А, так что, бросили их на произвол судьбы - выкарабкивайтесь мол сами. Надо было не жадничать: - делиться своими доходами и прибылью. Деньги и завтра и послезавтра заработаешь - а, людей, кадры - они на дороге не валяются; их другой хозяин , более УМНЫЙ и ДАЛЬНОВИДНЫЙ подберёт. В проблеме нехватки водителей, считаю виноваты сами владельцы автобусных предприятий, и виновата их ЖАДНОСТЬ.
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 20:38
Цитата:
Получается, официальным перевозчикам мешают. Но вместо того чтобы как-то свою конкурентоспособность поддерживать, они жалуются властям - всё у них кто-то виноват. Я вот не понимаю - что мешает официальным перевозчикам закупить бусики и возить пассажиров так же с адреса на адрес? И в рекламе большими буквами написать - МЫ РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО! НЕ ДОВЕРЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕЛЕГАЛАМ! И так далее, и тому подобное. Бизнесмены у нас сами не хотят работать.
ACROS:
Абсолютно - НИКОМУ
Абсолютно - НИКОМУ
Получается, официальным перевозчикам мешают. Но вместо того чтобы как-то свою конкурентоспособность поддерживать, они жалуются властям - всё у них кто-то виноват. Я вот не понимаю - что мешает официальным перевозчикам закупить бусики и возить пассажиров так же с адреса на адрес? И в рекламе большими буквами написать - МЫ РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО! НЕ ДОВЕРЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕЛЕГАЛАМ! И так далее, и тому подобное. Бизнесмены у нас сами не хотят работать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1135
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 20:49
Цитата:
Я тоже такого же мнения - это примерно как нас, фермеров, различными льготами, ценами, субсидированием и прочими, мягко заставляют сеять софлор, лён, горох, нут и прочие маслянистые, уходит от монокультуры - пшеницы - называется это ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ.
Пусть официалы закупят и Ларгусы и бусики и вперёд: - в деревню и на международные перевозки- от двери к дверям, от адреса к адресу и посылки передавать, и рано выезжать и страховка перевозок и сервис - кофе, чай в дороге и хамство убрать, чистота и уют в салонах, вежливость и улыбку в обслуживании и самое главное - ЦЕНУ сделать ДЕШЕВЛЕ чем у нелегалов и ВСЁ - народ к ним ПОТЯНЕТСЯ. И это будет называться - ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ перевозок.
Victor Yang:
что мешает официальным перевозчикам
что мешает официальным перевозчикам
Я тоже такого же мнения - это примерно как нас, фермеров, различными льготами, ценами, субсидированием и прочими, мягко заставляют сеять софлор, лён, горох, нут и прочие маслянистые, уходит от монокультуры - пшеницы - называется это ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ.
Пусть официалы закупят и Ларгусы и бусики и вперёд: - в деревню и на международные перевозки- от двери к дверям, от адреса к адресу и посылки передавать, и рано выезжать и страховка перевозок и сервис - кофе, чай в дороге и хамство убрать, чистота и уют в салонах, вежливость и улыбку в обслуживании и самое главное - ЦЕНУ сделать ДЕШЕВЛЕ чем у нелегалов и ВСЁ - народ к ним ПОТЯНЕТСЯ. И это будет называться - ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ перевозок.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать