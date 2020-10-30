Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...

Отправлено: - 20:04

Ну везут пассажиров - и что дальше??



Они кому то мешают?? Абсолютно - НИКОМУ. Даже - наоборот. Правильно, что полиция и власть НИКОГО не наказала. Они и не собирались. Я как то писал на эту тему - власть только ЗА что бы работал нелегал - им самим проблем меньше. Завтра, зимой, на сельском сходе, любого акима задавят вопросами автосообщения в райцентр, в область и так далее.



А кто будет возить сельчан из села в город? Официальные перевозчики? Не смешите мои тапочки. Они в городе, где ВСЁ под боком, НЕ МОГУТ толком наладить нормальное автобусное сообщение, если им дать ещё и село - это труба для сельчан. Завтра польётся поток ОТГОВОРОК - и дорога убита, и снегом замело, и дожди размыли трассу и пятое, десятое.

А, нелегал - он работает на свой карман, ему и самому жрать надо и детей поднимать - он и дорогу найдет и вовремя приедет, и вовремя уедет, и дожди,и снега для него не помехи. А, то что налоги не платит - а кто ему помогает, и кому и за что он должен??

Это же не официальный перевозчик - который только и НОЕТ: то то не так, то это не так, то тариф маленький, то ГСМ дорожает; теперь и свой КОСЯК, в виде нехватки водителей, перекладывает на власть и на пассажиров - надо было держаться за кадры во время карантина: поддерживать водителей НОРМАЛЬНЫМИ зарплатами, выдавать соцпакеты. А, так что, бросили их на произвол судьбы - выкарабкивайтесь мол сами. Надо было не жадничать: - делиться своими доходами и прибылью. Деньги и завтра и послезавтра заработаешь - а, людей, кадры - они на дороге не валяются; их другой хозяин , более УМНЫЙ и ДАЛЬНОВИДНЫЙ подберёт. В проблеме нехватки водителей, считаю виноваты сами владельцы автобусных предприятий, и виновата их ЖАДНОСТЬ.