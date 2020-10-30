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≡ "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40231
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
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29 октября на 13 километре трассы Костанай-Рудный сотрудники Местной полицейской службы совместно с Управлением пассажирского транспорта и автодорог, ОА «Тумар», филиалом Национального центра качества дорожных активов провели рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
41
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
#1
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Это называется очковтирательством - рейд ради рейда. Какой от этого мероприятия эффект? Если вы не можете доказать, что они нелегалы, значит ваши рейды можно отменить. Займитесь составлением законодательных инициатив, чтобы убрать лазейки в законе. Проведите в конце концов контрольную закупку. Пусть ваш сотрудник в штатском сядет в Рудном к нелегалам и при передаче денег сможете его оштрафовать. Гораздо больше пользы будет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4216
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:29
#2
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Мы же нарушения так и не нашли
Насколько мне известно,там у них есть старший который разводит все трения с полисменами, чужих туда не пускают. Очень странно,видимо перевелись бородатые и сисястые подростки для подставы, которые покупали сигареты и пиво в магазинах. В принципе кто будет рубить курицу что несёт золотые яйца
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1833
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:33
#3
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Интересно, Марика не тормознули?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
379
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:40
#4
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Интересно, что запрещает мне везти попутчиков, а им оставить мне на бензин ?
За какие нарушения составили протокол ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4216
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:55
#5
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Перевозка пассажиров относится к услугам которые должны облагаться налогом, даже если у вас дела в убыток, на социалку, страховку и пенсионку вынь и положь, никого не волнуют ваши проблемы
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13277
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 19:24
#6
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Это смешно как-то. Ну реально недалеко от согласия на секс через егов. Какая инспектору разница кого я везу? Знакомые знакомых, которых нужно отвезти в областной центр в больницу - почему нет? Для выявления нелегалов гораздо эффективней контрольные закупки по олх делать. Там попадание будет 100%. А это профанация и нарушение прав граждан, я считаю.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
379
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 19:41
#7
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должны облагаться налогом
Я плачу ЕСП , попутчики не являются основой существования . Этого достаточно ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1135
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 20:04
#8
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Ну везут пассажиров - и что дальше??

Они кому то мешают?? Абсолютно - НИКОМУ. Даже - наоборот. Правильно, что полиция и власть НИКОГО не наказала. Они и не собирались. Я как то писал на эту тему - власть только ЗА что бы работал нелегал - им самим проблем меньше. Завтра, зимой, на сельском сходе, любого акима задавят вопросами автосообщения в райцентр, в область и так далее.

А кто будет возить сельчан из села в город? Официальные перевозчики? Не смешите мои тапочки. Они в городе, где ВСЁ под боком, НЕ МОГУТ толком наладить нормальное автобусное сообщение, если им дать ещё и село - это труба для сельчан. Завтра польётся поток ОТГОВОРОК - и дорога убита, и снегом замело, и дожди размыли трассу и пятое, десятое.
А, нелегал - он работает на свой карман, ему и самому жрать надо и детей поднимать - он и дорогу найдет и вовремя приедет, и вовремя уедет, и дожди,и снега для него не помехи. А, то что налоги не платит - а кто ему помогает, и кому и за что он должен??
Это же не официальный перевозчик - который только и НОЕТ: то то не так, то это не так, то тариф маленький, то ГСМ дорожает; теперь и свой КОСЯК, в виде нехватки водителей, перекладывает на власть и на пассажиров - надо было держаться за кадры во время карантина: поддерживать водителей НОРМАЛЬНЫМИ зарплатами, выдавать соцпакеты. А, так что, бросили их на произвол судьбы - выкарабкивайтесь мол сами. Надо было не жадничать: - делиться своими доходами и прибылью. Деньги и завтра и послезавтра заработаешь - а, людей, кадры - они на дороге не валяются; их другой хозяин , более УМНЫЙ и ДАЛЬНОВИДНЫЙ подберёт. В проблеме нехватки водителей, считаю виноваты сами владельцы автобусных предприятий, и виновата их ЖАДНОСТЬ.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13277
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 20:38
#9
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Цитата:
ACROS:
Абсолютно - НИКОМУ

Получается, официальным перевозчикам мешают. Но вместо того чтобы как-то свою конкурентоспособность поддерживать, они жалуются властям - всё у них кто-то виноват. Я вот не понимаю - что мешает официальным перевозчикам закупить бусики и возить пассажиров так же с адреса на адрес? И в рекламе большими буквами написать - МЫ РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО! НЕ ДОВЕРЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕЛЕГАЛАМ! И так далее, и тому подобное. Бизнесмены у нас сами не хотят работать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1135
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 20:49
#10
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Цитата:
Victor Yang:
что мешает официальным перевозчикам


Я тоже такого же мнения - это примерно как нас, фермеров, различными льготами, ценами, субсидированием и прочими, мягко заставляют сеять софлор, лён, горох, нут и прочие маслянистые, уходит от монокультуры - пшеницы - называется это ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ.
Пусть официалы закупят и Ларгусы и бусики и вперёд: - в деревню и на международные перевозки- от двери к дверям, от адреса к адресу и посылки передавать, и рано выезжать и страховка перевозок и сервис - кофе, чай в дороге и хамство убрать, чистота и уют в салонах, вежливость и улыбку в обслуживании и самое главное - ЦЕНУ сделать ДЕШЕВЛЕ чем у нелегалов и ВСЁ - народ к ним ПОТЯНЕТСЯ. И это будет называться - ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ перевозок.
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