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≡ "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40230
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
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29 октября на 13 километре трассы Костанай-Рудный сотрудники Местной полицейской службы совместно с Управлением пассажирского транспорта и автодорог, ОА «Тумар», филиалом Национального центра качества дорожных активов провели рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
41
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:19
#1
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Это называется очковтирательством - рейд ради рейда. Какой от этого мероприятия эффект? Если вы не можете доказать, что они нелегалы, значит ваши рейды можно отменить. Займитесь составлением законодательных инициатив, чтобы убрать лазейки в законе. Проведите в конце концов контрольную закупку. Пусть ваш сотрудник в штатском сядет в Рудном к нелегалам и при передаче денег сможете его оштрафовать. Гораздо больше пользы будет.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4214
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:29
#2
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Мы же нарушения так и не нашли
Насколько мне известно,там у них есть старший который разводит все трения с полисменами, чужих туда не пускают. Очень странно,видимо перевелись бородатые и сисястые подростки для подставы, которые покупали сигареты и пиво в магазинах. В принципе кто будет рубить курицу что несёт золотые яйца
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1833
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:33
#3
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Интересно, Марика не тормознули?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
377
"Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков прошел на трассе Костанай-Рудный
Отправлено: 30.10.20 - 17:40
#4
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Интересно, что запрещает мне везти попутчиков, а им оставить мне на бензин ?
За какие нарушения составили протокол ?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4214
Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...
Отправлено: 30.10.20 - 17:55
#5
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Перевозка пассажиров относится к услугам которые должны облагаться налогом, даже если у вас дела в убыток, на социалку, страховку и пенсионку вынь и положь, никого не волнуют ваши проблемы
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