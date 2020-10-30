Re: "Водители всегда находили оправдания!" - Рейд по...

Отправлено: - 17:19

Это называется очковтирательством - рейд ради рейда. Какой от этого мероприятия эффект? Если вы не можете доказать, что они нелегалы, значит ваши рейды можно отменить. Займитесь составлением законодательных инициатив, чтобы убрать лазейки в законе. Проведите в конце концов контрольную закупку. Пусть ваш сотрудник в штатском сядет в Рудном к нелегалам и при передаче денег сможете его оштрафовать. Гораздо больше пользы будет.