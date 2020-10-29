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≡ Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40230
Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 13:09
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Ответ на самый популярный вопрос опубликовала Региональная служба коммуникаций. Как ранее сообщали в отделе ЖКХ, дифференцированный тариф на проезд в автобусах Костаная начнет действовать во второй половине декабря.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5648
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 13:09
#1
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Вот насущный вопрос,по одной карте могут несколько человек проходить?


И тут недавно в комментариях озвучивали что по банковской карте можно ездить,так зачем тогда эти спецкарты покупать?)
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
152
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 13:58
#2
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Как минимум для тех кто не имеет по различным причинам банковской карты а ехать хочет
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13275
Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 14:28
#3
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Цитата:
abaika95:
что по банковской карте можно ездить,так зачем тогда эти спецкарты покупать?)

Может, по карте ещё акция будет - покупаешь очень много поездок - и можно дешевле? У нас тут есть такое.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1124
Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 15:11
#4
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100% будет много скандалов с этими картами. И водилы привыкли, что им насыпают в руку деньги, ломка будет,😂
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
36
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 17:21
#5
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Когда будут опубликованы правила пользования картами?
Только карты или карты банков тоже подойдут?
Почему люди должны платить за нововведения акимата?
Если новые правила проезда уже с 1 ноября, а карту можно купить в торговом центре тоже с 1 ноября - так что в ТЦ 1 ноября пешком идти или за 150 тенге ехать?
Где инструкция по практическому применению карт?
Как пополнять карты?
Бессрочные или нет, именные или нет, сколько человек может пользоваться?
Заранее спасибо!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13275
Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 17:47
#6
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Цитата:
ladas:
Если новые правила проезда уже с 1 ноября, а карту можно купить в торговом центре тоже с 1 ноября - так что в ТЦ 1 ноября пешком идти или за 150 тенге ехать?

Вроде же написано было - повысится стоимость не сразу, а через месяц - полтора. Возможно, в других СМИ.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2081
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 19:45
#7
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Цитата:
ladas:
Когда будут опубликованы правила пользования картами?



Присоединяюсь ко всем вопросам ladas
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1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
25
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 30.10.20 - 15:38
#8
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астра плат или онай можно использовать ?
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Serg_Jyk
§ Serg_Jyk
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.15
Сообщений:
37
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 30.10.20 - 16:47
#9
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Цитата:
ladas:

Вот именно, на все эти вопросы хотелось бы услышать ответ. И еще, на картах будут деньги или количество проездов? И как долго будут действовать деньго-проезды, если я например в течении месяца-двух не буду на автобусе ездить
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