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≡ Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40230
Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
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Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало предложения по изменению концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года. Публичное обсуждение на портале продлится до 12 ноября 2020 года.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2724
Re: Изменение пенсионной системы планируется в Казахстане
Отправлено: 30.10.20 - 15:42
#1
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Цитата:

2) определить при пятилетнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70 процентов от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2 процента.
3) отменить назначение базовой пенсии;

использовать термин, за которым что-то скрывается, а потом отменить... :-x
Это нормально вообще, юристы есть здесь или там?
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