Re: Судью Туркестанского облсуда осудили на 5 лет

Отправлено: - 13:02

300 000 тенге/5 лет =60 000 тенге.

Что то слишком мелко: за 60 000 тенге сидеть целый год??

Наши, земляки, проходившие по громкому "акиматовскому" делу, если, пересчитать сумму взятки на количество лет, впереди планеты всей, то бишь туркестанской правосудии. Хоть , в чём то в лидерах.