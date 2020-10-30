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≡ Судью Туркестанского облсуда осудили на 5 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40226
Судью Туркестанского облсуда осудили на 5 лет
Отправлено: 30.10.20 - 13:02
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В Антикоррупционной службе сообщили, что судью Туркестанского областного суда приговорили к пяти годам лишения свободы. Он подозревался в получении взятки в размере 300 тысяч тенге.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1130
Re: Судью Туркестанского облсуда осудили на 5 лет
Отправлено: 30.10.20 - 13:02
#1
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300 000 тенге/5 лет =60 000 тенге.
Что то слишком мелко: за 60 000 тенге сидеть целый год??
Наши, земляки, проходившие по громкому "акиматовскому" делу, если, пересчитать сумму взятки на количество лет, впереди планеты всей, то бишь туркестанской правосудии. Хоть , в чём то в лидерах.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20332
Судью Туркестанского облсуда осудили на 5 лет
Отправлено: 30.10.20 - 13:14
#2
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А мы тут ведём разговоры, про
Чалябинских Мэров... :lol: :oops: :-P
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