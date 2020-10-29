Отправлено: - 12:19

Victor Yang:

Это очень большая проблема - люди в опасности. Нужно писать и не только в местные органы.

Написали письмо в Администрацию президента, но они рассматривать не стали, перенаправили в акимат Костанайской области, те отписали в районный акимат. И так мы ходим по кругу.

Цитата:Цитата:Хоть большая хоть малая беда, наверху никто ничего не читает, есть суперакимы с суперполномочиями, но они заняты возведением памятников.