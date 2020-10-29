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Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
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