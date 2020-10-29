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В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
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