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≡ В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40226
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 29.10.20 - 12:09
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Жильцы микрорайона Северный, чьи дома попали в санитарную зону из-за сибиреязвенного захоронения, пока не понимают, смогут ли они вообще жить в своих домах. Ведь даже дети, играющие во дворе в песочнице, могут случайно откопать заразу.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1007
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 29.10.20 - 12:09
#1
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Впрочем, ничего нового. Такие новости уже даже не удивляют.

Цитата:
Парк нельзя, а карьер можно?

Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13274
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 29.10.20 - 12:25
#2
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Это очень большая проблема - люди в опасности. Нужно писать и не только в местные органы. Этот вопрос значительно серьёзнее чем общежитие. Подавать в суд, требовать компенсацию и переезжать. А всё жильё, по идее, должно быть арестовано (чтобы владельцы не могли его продать), и поменяно на другое (да, это потери, но в данном случае это меньшее зло).
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1831
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 29.10.20 - 12:47
#3
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Нормально, по нашему! Язву раскопают и с песочком разнесут по новостройкам! А людей реально надо срочно выселять, выделять другое жилье или компенсацию на покупку нового.
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ыгрик иксов
§ ыгрик иксов
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
36
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 30.10.20 - 10:15
#4
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Можно перенести данное сибироязвенное захоронение (есть методика разработанная наукой) и все проблемы решены!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3708
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 30.10.20 - 12:19
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Это очень большая проблема - люди в опасности. Нужно писать и не только в местные органы.

Цитата:
Написали письмо в Администрацию президента, но они рассматривать не стали, перенаправили в акимат Костанайской области, те отписали в районный акимат. И так мы ходим по кругу.

Хоть большая хоть малая беда, наверху никто ничего не читает, есть суперакимы с суперполномочиями, но они заняты возведением памятников.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20332
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 30.10.20 - 13:10
#6
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Цитата:
peshexod:
но они заняты возведением памятников.

Батырам, коням и лошадям... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13274
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 30.10.20 - 13:12
#7
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Цитата:
peshexod:
Написали письмо в Администрацию президента, но они рассматривать не стали, перенаправили в акимат Костанайской области, те отписали в районный акимат. И так мы ходим по кругу.

Какое было содержание письма? Если требование по коммуникациям - тогда конечно перенаправят. А то что они живут в санитарной зоне и их нужно выселять - это они вряд ли писали.
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