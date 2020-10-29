Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...

Отправлено: - 11:05

Потому, что раньше был здоров. Партии в нормальных странах и нужны для того, чтоб приводить своих людей во власть. Как ХДС в Германии или республиканцы в США. Просто там те, кто управляет городами и прочими территориями - политики, а у нас назначенцы, отсюда и возникает диссонанс. Если бы акимов не назначало меньшинство, а выбирало большинство - такие мысли бы в голову не закрадывались.