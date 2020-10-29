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≡ Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40226
Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
Отправлено: 29.10.20 - 20:27
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Как отметил депутат, «говорят, что в партии Нур-Отан 1 млн членов». «Но ведь население страны – 19 млн. И если акимы будут поддерживать только своих, то на кого надеяться остальным 18 млн?», - сказал Перуашев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1130
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 29.10.20 - 20:27
#1
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Какой ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ депутат!! Наконец то проснулся!!
Акимы вот уже, как 10 лет возглавляют филиалы партий, и почему всё это время этот Перуашев молчал?? Что то или КТО то мешал ему??
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
199
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 30.10.20 - 11:05
#2
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Потому, что раньше был здоров. Партии в нормальных странах и нужны для того, чтоб приводить своих людей во власть. Как ХДС в Германии или республиканцы в США. Просто там те, кто управляет городами и прочими территориями - политики, а у нас назначенцы, отсюда и возникает диссонанс. Если бы акимов не назначало меньшинство, а выбирало большинство - такие мысли бы в голову не закрадывались.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1831
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 30.10.20 - 11:44
#3
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зачем нам партии? зачем депутаты? зачем вся эта дорогостоящая показуха с демократией? сделали давно абсолютную монархию, как в арабских странах Персидского залива и все..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8338
Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
Отправлено: 30.10.20 - 11:49
#4
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Цитата:
юля елиссева:
как в арабских странах Персидского залива и все..

С шариатом или без?)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3708
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 30.10.20 - 12:10
#5
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Цитата:
«Это ненормально, когда филиалы партии Нур-Отан везде возглавляют акимы. Глава региона должен служить всем гражданам, а не узким интересам чиновников»

Пока их будут назначать, они только себе будут служить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1130
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 30.10.20 - 12:44
#6
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Цитата:
юля елиссева:
давно абсолютную монархию,


Боюсь, что тогда , от ( хотел написать от НАШИХ, но оказывается по Конституций, как бы и вроде, природные недра и ВСЁ что в ней находиться, принадлежат ГОСУДАРСТВУ) природных богатств Казахстана, мы НИЧЕГО бы не увидели.
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