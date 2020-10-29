Отправлено: - 23:59

На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры.

[Исправлено: JereK, 30.10.2020 - 00:02]

Цитата:И в связи с этим давайте выпустим из тюрем зеков по амнистии.. Л - логика.