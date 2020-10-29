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≡ Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года - о чем говорил Токаев на заседании коллегии МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40224
Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года - о чем говорил Токаев на заседании коллегии МВД
Отправлено: 29.10.20 - 19:10
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Президент РК сообщил, что в 2021 году будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности. А также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1167
Re: Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года...
Отправлено: 29.10.20 - 19:10
#1
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Очень своевременно, особенно в свете последних новостей из Карагандинской академии МВД с мордобоем, поножовщиной и сокрытием преступлений.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1458
Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года - о чем говорил Токаев на заседании коллегии МВД
Отправлено: 29.10.20 - 23:59
#2
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Цитата:
На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры.


И в связи с этим давайте выпустим из тюрем зеков по амнистии.. Л - логика.

[Исправлено: JereK, 30.10.2020 - 00:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8336
Re: Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года...
Отправлено: 30.10.20 - 00:32
#3
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Опасных не выпустят, только коррупционеров наверное, а то так скоро работать будет некому))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5832
Амнистия в 2021-м и повышение зарплаты полицейских за 3 года - о чем говорил Токаев на заседании коллегии МВД
Отправлено: 30.10.20 - 00:45
#4
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Цитата:
maxsaf:
а то так скоро работать будет некому))

В смысле, не станет тех, кто куда то ходит, якобы на работы, для получения взятки? :lol: :lol:
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