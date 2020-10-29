Re: ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как...

Отправлено: - 23:19

В начале года говорили что база будет готова в октябре, теперь уже речь идет о первой очереди и в декабре! Кто нибудь знает что такое первая очередь? Не смогли за пол года сделать 2км трассы из асфальта и небольшое здание построить. Как обычно при проэктировании, никто спортсменов не спросил. Вырубили все деревья, а там даже во время сильных ветров было тихо. Новые вырастут лет через двадцать. Для лыжероллеров 2 км и пойдёт но для лыжни там очень мало места. База задавлена с одной стороны городом с другой стороны рекой. Нужно было мостик сделать, на зиму лыжню удленнить за счет другого берега. Что они теперь там с грунтовыми водами делать будут, непонятно. Водоотвод на трассе не видно, куда будет деваться вода, непонятно. Снесли колодец и рядом построили здание, причем сильно углубили, теперь удивляются откуда вода. Конечно база это долгожданное событие, но кроме базы нужно еще и оборудование для подготовки трассы. Про Ратрак даже небольшой это наверное мечты. Хотя бы снегоход им помощнее, и каток и бороны посовременнее.