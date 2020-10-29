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ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как меняются планы по строительству спортобъектов?
ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как меняются планы по строительству спортобъектов?
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