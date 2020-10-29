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≡ ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как меняются планы по строительству спортобъектов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40224
ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как меняются планы по строительству спортобъектов?
Отправлено: 29.10.20 - 23:19
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Рудном откладывается. Об этом сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области Елена КИРЕЕВА.
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§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
20
Re: ФОК в Рудном, лыжная база и ледовый дворец в Костанае - Как...
Отправлено: 29.10.20 - 23:19
#1
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В начале года говорили что база будет готова в октябре, теперь уже речь идет о первой очереди и в декабре! Кто нибудь знает что такое первая очередь? Не смогли за пол года сделать 2км трассы из асфальта и небольшое здание построить. Как обычно при проэктировании, никто спортсменов не спросил. Вырубили все деревья, а там даже во время сильных ветров было тихо. Новые вырастут лет через двадцать. Для лыжероллеров 2 км и пойдёт но для лыжни там очень мало места. База задавлена с одной стороны городом с другой стороны рекой. Нужно было мостик сделать, на зиму лыжню удленнить за счет другого берега. Что они теперь там с грунтовыми водами делать будут, непонятно. Водоотвод на трассе не видно, куда будет деваться вода, непонятно. Снесли колодец и рядом построили здание, причем сильно углубили, теперь удивляются откуда вода. Конечно база это долгожданное событие, но кроме базы нужно еще и оборудование для подготовки трассы. Про Ратрак даже небольшой это наверное мечты. Хотя бы снегоход им помощнее, и каток и бороны посовременнее.
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