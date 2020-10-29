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≡ Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40224
Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют акимы, пусть служат всем – депутат
Отправлено: 29.10.20 - 20:27
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Как отметил депутат, «говорят, что в партии Нур-Отан 1 млн членов». «Но ведь население страны – 19 млн. И если акимы будут поддерживать только своих, то на кого надеяться остальным 18 млн?», - сказал Перуашев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1128
Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...
Отправлено: 29.10.20 - 20:27
#1
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Какой ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ депутат!! Наконец то проснулся!!
Акимы вот уже, как 10 лет возглавляют филиалы партий, и почему всё это время этот Перуашев молчал?? Что то или КТО то мешал ему??
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