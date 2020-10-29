Re: Это ненормально, когда филиалы «Нур Отана» возглавляют...

Отправлено: - 20:27

Какой ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ депутат!! Наконец то проснулся!!

Акимы вот уже, как 10 лет возглавляют филиалы партий, и почему всё это время этот Перуашев молчал?? Что то или КТО то мешал ему??