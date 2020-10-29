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≡ Батыр на скаку бюджет раскошелит...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40223
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 09:37
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Памятник Айбалталы Тайтай батыру в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области начали возводить в конце сентября 2020 года. На строительство, согласно данным сайта госзакупок, областной бюджет выделил кругленькую сумму - более 40 млн тенге, что сильно возмутило жителей. Местные историки утверждают, что Айбалталы Тайтай батыр никому не известен, а потому ставить ему памятник за счет средств налогоплательщиков как минимум неэтично, как максимум незаконно. Актюбинские аксакалы и вовсе считают, что вся известность Тайтай батыра заключается лишь в том, что он предок их бывшего акима Архимеда Мухамбетова, ныне возглавляющего Костанайскую область. Общественный резонанс оказался столь мощным, что недавно от установки статуи батыра отказались. Но вопросы к госслужащим остались. В том числе и к главному чиновнику нашего региона.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 09:37
#1
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Цитата-/На строительство памятника Кобланды батыру скидывались костанайские предприниматели/



Цитата-/Установка памятника Шакшак Жанибеку в Костанае обошлась в 20 млн привлеченных тенге/



Цитата-/памятник казахскому просветителю тоже устанавливается за счет привлеченных средств./



Ну а в Актобе естессна решили из бюджета это сделать,зачем кого-то привлекать? Это же совсем не палевно) в Костанае главное через предпренимателей всё а там прямо,никого не спросясь,ниче не знаем) Если можно увековечить батыра да ещё из бюджета да ещё и на такую сумму и на бывшего акима свалить,мол это его родственнику памятник с него и спрос,зачем заморачиваться с предпренимателями?) антикорру Актобе работёнки прибавилось)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8333
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 09:41
#2
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Цитата:
abaika95:
в Костанае главное через предпренимателей всё

Точно всё?

"На самом деле землевладельцу из казны было отвалено 70 млн 36 тыс. 806 тенге."


Подробности тут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 09:47
#3
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Цитата-/На самом деле землевладельцу из казны было отвалено 70 млн 36 тыс. 806 тенге."/




О как! Ну всё,жду статью где родственникам Ибрая Алтынсарина высказывают за это!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1828
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 10:28
#4
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Лошадей у нас любят не только кушать, но и в бронзе отливать, со всякими непонятными человеками в седле.

[Исправлено: юля елиссева, 29.10.2020 - 10:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 10:34
#5
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Цитата-/но и в бронзе отливать, со всякими непонятными человеками в седле./



Да, надо везде нормальные,человеческие памятники горским евреям поставить! И без лошади
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8333
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 10:43
#6
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Цитата:
abaika95:
Да, надо везде нормальные,человеческие памятники горским евреям поставить! И без лошади

Типа этого?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4209
Re: Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 11:33
#7
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Блин, как неловко прямо, как же так получилось? Такой облом, а как красиво начиналось
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 12:03
#8
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Цитата-/Типа этого?/



Да норм,по мне нормальный памятник Еврею! Если Еврейская диаспора не против пусть поднимают вопрос о установке и обязательно с этими танцующими мужичками рядом,Юля как тебе? Подходяще для вас? Или ляшка лошади всё-таки нужна?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8333
Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 18:45
#9
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Цитата:
abaika95:
по мне нормальный памятник

Такой наврятли будет бесплатным
- не найдутся желающие скинуться спонсоры)
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
50
Re: Батыр на скаку бюджет раскошелит...
Отправлено: 29.10.20 - 19:57
#10
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Цитата:
Жанибек тархан теперь будет приветствовать каждого, кто приедет в наш родной край, провожать с улыбкой в добрый путь

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и никого не смущает, что он стоит к приезжающим с аэропорта, мягко говоря, хвостом??
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