Re: Батыр на скаку бюджет раскошелит...

Отправлено: - 09:37

Цитата-/На строительство памятника Кобланды батыру скидывались костанайские предприниматели/







Цитата-/Установка памятника Шакшак Жанибеку в Костанае обошлась в 20 млн привлеченных тенге/







Цитата-/памятник казахскому просветителю тоже устанавливается за счет привлеченных средств./







Ну а в Актобе естессна решили из бюджета это сделать,зачем кого-то привлекать? Это же совсем не палевно) в Костанае главное через предпренимателей всё а там прямо,никого не спросясь,ниче не знаем) Если можно увековечить батыра да ещё из бюджета да ещё и на такую сумму и на бывшего акима свалить,мол это его родственнику памятник с него и спрос,зачем заморачиваться с предпренимателями?) антикорру Актобе работёнки прибавилось)