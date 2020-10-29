Памятник Айбалталы Тайтай батыру в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области начали возводить в конце сентября 2020 года. На строительство, согласно данным сайта госзакупок, областной бюджет выделил кругленькую сумму - более 40 млн тенге, что сильно возмутило жителей. Местные историки утверждают, что Айбалталы Тайтай батыр никому не известен, а потому ставить ему памятник за счет средств налогоплательщиков как минимум неэтично, как максимум незаконно. Актюбинские аксакалы и вовсе считают, что вся известность Тайтай батыра заключается лишь в том, что он предок их бывшего акима Архимеда Мухамбетова, ныне возглавляющего Костанайскую область. Общественный резонанс оказался столь мощным, что недавно от установки статуи батыра отказались. Но вопросы к госслужащим остались. В том числе и к главному чиновнику нашего региона. Читать статью
Цитата-/На строительство памятника Кобланды батыру скидывались костанайские предприниматели/
Цитата-/Установка памятника Шакшак Жанибеку в Костанае обошлась в 20 млн привлеченных тенге/
Цитата-/памятник казахскому просветителю тоже устанавливается за счет привлеченных средств./
Ну а в Актобе естессна решили из бюджета это сделать,зачем кого-то привлекать? Это же совсем не палевно) в Костанае главное через предпренимателей всё а там прямо,никого не спросясь,ниче не знаем) Если можно увековечить батыра да ещё из бюджета да ещё и на такую сумму и на бывшего акима свалить,мол это его родственнику памятник с него и спрос,зачем заморачиваться с предпренимателями?) антикорру Актобе работёнки прибавилось)
Да норм,по мне нормальный памятник Еврею! Если Еврейская диаспора не против пусть поднимают вопрос о установке и обязательно с этими танцующими мужичками рядом,Юля как тебе? Подходяще для вас? Или ляшка лошади всё-таки нужна?)
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