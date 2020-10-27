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Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
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Я робот(Пользователи)
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- 40223
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 27.10.20 - 12:38
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.
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Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 12:57
Цитата:
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Тем не менее - информации для изучения в базе ООФД более чем достаточно и без предлагаемых премий покупателям, поэтому инициатива министерства выглядит как минимум странно...
Добринцофф:
магазины у дома в большинстве своём работают через калькулятор и на кассовом пробивают только сумму
магазины у дома в большинстве своём работают через калькулятор и на кассовом пробивают только сумму
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Тем не менее - информации для изучения в базе ООФД более чем достаточно и без предлагаемых премий покупателям, поэтому инициатива министерства выглядит как минимум странно...
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 17:52
Цитата:
Ха-ха-ха (два раза)! Вымирающие! Да судя по последним мировым событиям, это как раз-таки самый выигрышный сегмент рынка. Все эти огромные помещения супермаркетов являются разносчиками заразы, куда съезжаются горожане со всех районов города и со всех окрестных селений, заражая друг друга и оставляя своих микробов на многочисленных полках и товарном изобилиии. Уже миллион раз писал о том, что свободный доступ к товару еще аукнется всем в ближайшем будущем. Любой посетитель может взять в свои заразные руки любой продукт и тщательно покрыв его собственными, извергающимися из нутра вирусами, оставить для следующего покупателя.
А магазинчики у дома - это как камерный концерт для своих, давно знакомых посетителей. Все продукты подаются через прилавок, прямой доступ к товару только у продавца. Никто не кашляет на упаковки и не роняет на них бациллы. Да и простая статистика говорит о том, что риск заразиться тем больше, чем больше людей контактирует с рассматриваемым объектом.
Так что Ваш пассаж о вымирании в очередной раз свистит мимо цели как фанейра над городом мечты. Ну и чтобы два раза не вставать, приведите уж ссылку на закон, обязывающий магазины отправлять в налоговую сведения о ценах на товар? Или Вы просто для красного словца о каких-то злостно-сферических нарушениях в вакууме тут загнули?
Yorik:
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Ха-ха-ха (два раза)! Вымирающие! Да судя по последним мировым событиям, это как раз-таки самый выигрышный сегмент рынка. Все эти огромные помещения супермаркетов являются разносчиками заразы, куда съезжаются горожане со всех районов города и со всех окрестных селений, заражая друг друга и оставляя своих микробов на многочисленных полках и товарном изобилиии. Уже миллион раз писал о том, что свободный доступ к товару еще аукнется всем в ближайшем будущем. Любой посетитель может взять в свои заразные руки любой продукт и тщательно покрыв его собственными, извергающимися из нутра вирусами, оставить для следующего покупателя.
А магазинчики у дома - это как камерный концерт для своих, давно знакомых посетителей. Все продукты подаются через прилавок, прямой доступ к товару только у продавца. Никто не кашляет на упаковки и не роняет на них бациллы. Да и простая статистика говорит о том, что риск заразиться тем больше, чем больше людей контактирует с рассматриваемым объектом.
Так что Ваш пассаж о вымирании в очередной раз свистит мимо цели как фанейра над городом мечты. Ну и чтобы два раза не вставать, приведите уж ссылку на закон, обязывающий магазины отправлять в налоговую сведения о ценах на товар? Или Вы просто для красного словца о каких-то злостно-сферических нарушениях в вакууме тут загнули?
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 18:41
Цитата:
Да всё норм.работаем как и работали,никто не умер,а даже наоборот новые пооткрывались,а если вы почитаете свежую прессу,то увидите ,что формат "Магазин у дома теперь активно "осваивают крупные сети,которые до этого строили только супер и гипермаркеты.
Кстати магазин у дома-это вовсе необязательно 43м2 перепланированной хрущёвки,а 100-200м2 в формате самообслужки вполне достаточно для спального района,что бы не тащиться на край света в гипер ради сомнительной выгоды в 500-1000тнг.
Yorik:
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома"
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома"
Да всё норм.работаем как и работали,никто не умер,а даже наоборот новые пооткрывались,а если вы почитаете свежую прессу,то увидите ,что формат "Магазин у дома теперь активно "осваивают крупные сети,которые до этого строили только супер и гипермаркеты.
Кстати магазин у дома-это вовсе необязательно 43м2 перепланированной хрущёвки,а 100-200м2 в формате самообслужки вполне достаточно для спального района,что бы не тащиться на край света в гипер ради сомнительной выгоды в 500-1000тнг.
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 29.10.20 - 12:52
Цитата:
Правильно, говорят смех продлевает жизнь. Но это не точно) Не сомневался, что Вы будете тут как тут
Вы можете конечно писать и миллион раз, и даже больше, сколько Вам угодно - но факты и тенденции развития рынка от этого никак не изменятся, писал об этом. Не миллион раз конечно, но несколько
Цитата:
Цитата:
Маркс, я прекрасно понимаю, что Вам неприятно ошибаться (как и любому человеку), да и сама жизнь вокруг доказывает ошибочность Ваших предположений о рынке и его дальнейшем развитии - но обычно Вам было присуще строить диалог более культурно. Эмоции?
Цитата:
Очередной пример, когда Ваше незнание предмета почему-то приводит к обвинению собеседника в обмане. Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
Маркс:
Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
Правильно, говорят смех продлевает жизнь. Но это не точно) Не сомневался, что Вы будете тут как тут
Вы можете конечно писать и миллион раз, и даже больше, сколько Вам угодно - но факты и тенденции развития рынка от этого никак не изменятся, писал об этом. Не миллион раз конечно, но несколько
Цитата:
Маркс:
свистит мимо
свистит мимо
Цитата:
Маркс:
загнули
загнули
Маркс, я прекрасно понимаю, что Вам неприятно ошибаться (как и любому человеку), да и сама жизнь вокруг доказывает ошибочность Ваших предположений о рынке и его дальнейшем развитии - но обычно Вам было присуще строить диалог более культурно. Эмоции?
Цитата:
Маркс:
приведите уж ссылку на закон
приведите уж ссылку на закон
Очередной пример, когда Ваше незнание предмета почему-то приводит к обвинению собеседника в обмане. Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 29.10.20 - 12:59
Цитата:
А если Вы "почитаете" - то найдёте тут на форуме обсуждение, в котором и Вы участвовали, где было всё достаточно подробно изложено по форматам магазинов и тенденциям развития рынка, в т.ч. на примерах. И Вы сейчас написали ровно то, что писали в том обсуждении, и там же получили полный развернутый комментарий. Поэтому не вижу никакого смысла повторяться, ничего нового не произошло - все идёт ровно по описанному в том обсуждении сценарию...
И да - прекратите нарушать НК, приведите чеки в соответствие с его требованиями. Мораторий на проверки МБ когда-нибудь закончится
Добринцофф:
,а если вы почитаете
,а если вы почитаете
А если Вы "почитаете" - то найдёте тут на форуме обсуждение, в котором и Вы участвовали, где было всё достаточно подробно изложено по форматам магазинов и тенденциям развития рынка, в т.ч. на примерах. И Вы сейчас написали ровно то, что писали в том обсуждении, и там же получили полный развернутый комментарий. Поэтому не вижу никакого смысла повторяться, ничего нового не произошло - все идёт ровно по описанному в том обсуждении сценарию...
И да - прекратите нарушать НК, приведите чеки в соответствие с его требованиями. Мораторий на проверки МБ когда-нибудь закончится
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13273
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 29.10.20 - 13:09
Цитата:
Это смотря что называть "магазинами у дома". В сетевых подразумевается небольшой магазин с самообслуживанием. Ну как небольшой... Явно не площадью трёхкомнатной квартиры. А вот магазины с продавцом у прилавка уходят в прошлое. В Челябинске такой формат или у узкоспециализированных магазинов или в отдаленных районах.
Цитата:
У меня два варианта - либо это такое сектантское мышление, либо троллинг.
Добринцофф:
а если вы почитаете свежую прессу,то увидите ,что формат "Магазин у дома
а если вы почитаете свежую прессу,то увидите ,что формат "Магазин у дома
Это смотря что называть "магазинами у дома". В сетевых подразумевается небольшой магазин с самообслуживанием. Ну как небольшой... Явно не площадью трёхкомнатной квартиры. А вот магазины с продавцом у прилавка уходят в прошлое. В Челябинске такой формат или у узкоспециализированных магазинов или в отдаленных районах.
Цитата:
Yorik:
Очередной пример, когда Ваше незнание предмета почему-то приводит к обвинению собеседника в обмане. Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
Очередной пример, когда Ваше незнание предмета почему-то приводит к обвинению собеседника в обмане. Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
У меня два варианта - либо это такое сектантское мышление, либо троллинг.
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 29.10.20 - 17:54
Цитата:
Напомнило анекдот про едущего по горной тропе мусульманина на осле и идущую впереди женщину (см. в гугле, если не забанили). Когда Вы писали о тенденциях развития рынка, пандемии коронавируса еще не было. Пора бы уже пересматривать свои взгляды на глобализацию. Тем более, что это только первый вирусный звонок. Но даже его звона было достаточно, чтобы позакрывать на полгода все огромные центры.
Цитата:
Когда человек ратует за вымирание субъектов экономики для монополизации своей деятельности, это вполне естественно порождает отрицательные эмоции. И если бы стремление к монополизации было на основе конкуренции, это еще было бы простительно. Но когда лоббисты постоянно вмешивают административный ресурс и намеренно вставляют палки в колеса предпринимателям, никакого уважения к апологетам сего процесса это не вызывает.
Цитата:
Мало ли у нас принимали законов, которые через некоторое время благополучно отменяли. А Вы прямо так громко заявили о злостных нарушениях, как будто этот закон не вчера приняли, а 10 лет назад и уже давно подготовили почву для его внедрения. Так как в интернете пока не забанили, почитал очередные вопли поддерживаемых властями предпринимателей об обязательности исполнения придумок очередного эффективного манагера. Да, ввели очередную новинку сезона, что в чеках должны быть наименование товара и единицы измерения, но до сих пор нет единого стандарта, а значит любой может писать все, что захочет (следовательно нет возможности адекватно сравнивать цены по чекам), нет программного обеспечения, нет служб поддержки, которые могли бы обеспечить помощь в переходе на рельсы "эффективной" цифровизации. И то, что никаких мер воздействия на неисполнителей данной выдумки не предусмотрено, говорит об отсутствии злостного состава в этих нарушениях. Так что извините, что не за что извиняться.
[Исправлено: Маркс, 29.10.2020 - 17:58]
Yorik:
Вы можете конечно писать и миллион раз, и даже больше, сколько Вам угодно - но факты и тенденции развития рынка от этого никак не изменятся, писал об этом.
Вы можете конечно писать и миллион раз, и даже больше, сколько Вам угодно - но факты и тенденции развития рынка от этого никак не изменятся, писал об этом.
Напомнило анекдот про едущего по горной тропе мусульманина на осле и идущую впереди женщину (см. в гугле, если не забанили). Когда Вы писали о тенденциях развития рынка, пандемии коронавируса еще не было. Пора бы уже пересматривать свои взгляды на глобализацию. Тем более, что это только первый вирусный звонок. Но даже его звона было достаточно, чтобы позакрывать на полгода все огромные центры.
Цитата:
Yorik:
но обычно Вам было присуще строить диалог более культурно. Эмоции?
но обычно Вам было присуще строить диалог более культурно. Эмоции?
Когда человек ратует за вымирание субъектов экономики для монополизации своей деятельности, это вполне естественно порождает отрицательные эмоции. И если бы стремление к монополизации было на основе конкуренции, это еще было бы простительно. Но когда лоббисты постоянно вмешивают административный ресурс и намеренно вставляют палки в колеса предпринимателям, никакого уважения к апологетам сего процесса это не вызывает.
Цитата:
Yorik:
Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями
Мало ли у нас принимали законов, которые через некоторое время благополучно отменяли. А Вы прямо так громко заявили о злостных нарушениях, как будто этот закон не вчера приняли, а 10 лет назад и уже давно подготовили почву для его внедрения. Так как в интернете пока не забанили, почитал очередные вопли поддерживаемых властями предпринимателей об обязательности исполнения придумок очередного эффективного манагера. Да, ввели очередную новинку сезона, что в чеках должны быть наименование товара и единицы измерения, но до сих пор нет единого стандарта, а значит любой может писать все, что захочет (следовательно нет возможности адекватно сравнивать цены по чекам), нет программного обеспечения, нет служб поддержки, которые могли бы обеспечить помощь в переходе на рельсы "эффективной" цифровизации. И то, что никаких мер воздействия на неисполнителей данной выдумки не предусмотрено, говорит об отсутствии злостного состава в этих нарушениях. Так что извините, что не за что извиняться.
[Исправлено: Маркс, 29.10.2020 - 17:58]
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 29.10.20 - 18:27
Цитата:
У вас феноминальная память,я рад что вы читаете мои комментарии и помните их содержание даже спустя несколько лет,к сожалению я видимо не прочитал ваш ответ,либо он был настолько незначимый,что не обратил на него внимания.Тем не менее могу констатировать ,что несмотря на ваши страшные пророчества, с тех времен никто не умер,ну а то что пооткрывалось ещё куча новых магазинов я уже писал.
Цитата:
Я ничего не нарушаю,а насчёт чеков сейчас как раз работаем над этим,но не ради налоговой,а в первую очередь для удобства покупателей.
[Исправлено: Добринцофф, 29.10.2020 - 18:28]
Yorik:
А если Вы "почитаете" - то найдёте тут на форуме обсуждение, в котором и Вы участвовали,
А если Вы "почитаете" - то найдёте тут на форуме обсуждение, в котором и Вы участвовали,
У вас феноминальная память,я рад что вы читаете мои комментарии и помните их содержание даже спустя несколько лет,к сожалению я видимо не прочитал ваш ответ,либо он был настолько незначимый,что не обратил на него внимания.Тем не менее могу констатировать ,что несмотря на ваши страшные пророчества, с тех времен никто не умер,ну а то что пооткрывалось ещё куча новых магазинов я уже писал.
Цитата:
Yorik:
И да - прекратите нарушать НК, приведите чеки в соответствие с его требованиями.
И да - прекратите нарушать НК, приведите чеки в соответствие с его требованиями.
Я ничего не нарушаю,а насчёт чеков сейчас как раз работаем над этим,но не ради налоговой,а в первую очередь для удобства покупателей.
[Исправлено: Добринцофф, 29.10.2020 - 18:28]
Re: Казахстанцам будут платить за предоставление информации о...
Отправлено: 29.10.20 - 20:15
Цитата:
Не часто столкнешься с обладателем двухвариантного мышления. Такие типы всегда знают ответ на вопрос, но обычно ответ абсолютно бесполезен. Это примерно как заявить, что дождь либо будет, либо нет. Вроде бы два варианта прогноза, но оба никому не нужны. Можно с умным видом дать кому-то оценку, заявив что данный человек или умный, или нет. Будет считаться, что дал два альтернативных варианта, но толку опять никакого.
Такие феномены очень хороши в разных ток-шоу для создания атмосферы споров и противоречий, чтобы вокруг все гудело и орало, а на выходе наблюдался бы стандартный неопределенный пшик.
Victor Yang:
У меня два варианта - либо это такое сектантское мышление, либо троллинг.
У меня два варианта - либо это такое сектантское мышление, либо троллинг.
Не часто столкнешься с обладателем двухвариантного мышления. Такие типы всегда знают ответ на вопрос, но обычно ответ абсолютно бесполезен. Это примерно как заявить, что дождь либо будет, либо нет. Вроде бы два варианта прогноза, но оба никому не нужны. Можно с умным видом дать кому-то оценку, заявив что данный человек или умный, или нет. Будет считаться, что дал два альтернативных варианта, но толку опять никакого.
Такие феномены очень хороши в разных ток-шоу для создания атмосферы споров и противоречий, чтобы вокруг все гудело и орало, а на выходе наблюдался бы стандартный неопределенный пшик.
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