Отправлено: - 17:54

Yorik:

Вы можете конечно писать и миллион раз, и даже больше, сколько Вам угодно - но факты и тенденции развития рынка от этого никак не изменятся, писал об этом.

Yorik:

но обычно Вам было присуще строить диалог более культурно. Эмоции?

Yorik:

Видимо, Вам так проще? Думаю, в гугле Вас пока не забанили, НК РК, статья 166, если не ошибаюсь. Изучайте, возвращайтесь с извинениями

[Исправлено: Маркс, 29.10.2020 - 17:58]

Цитата:Напомнило анекдот про едущего по горной тропе мусульманина на осле и идущую впереди женщину (см. в гугле, если не забанили). Когда Вы писали о тенденциях развития рынка, пандемии коронавируса еще не было. Пора бы уже пересматривать свои взгляды на глобализацию. Тем более, что это только первый вирусный звонок. Но даже его звона было достаточно, чтобы позакрывать на полгода все огромные центры.Цитата:Когда человек ратует за вымирание субъектов экономики для монополизации своей деятельности, это вполне естественно порождает отрицательные эмоции. И если бы стремление к монополизации было на основе конкуренции, это еще было бы простительно. Но когда лоббисты постоянно вмешивают административный ресурс и намеренно вставляют палки в колеса предпринимателям, никакого уважения к апологетам сего процесса это не вызывает.Цитата:Мало ли у нас принимали законов, которые через некоторое время благополучно отменяли. А Вы прямо так громко заявили о злостных нарушениях, как будто этот закон не вчера приняли, а 10 лет назад и уже давно подготовили почву для его внедрения. Так как в интернете пока не забанили, почитал очередные вопли поддерживаемых властями предпринимателей об обязательности исполнения придумок очередного эффективного манагера. Да, ввели очередную новинку сезона, что в чеках должны быть наименование товара и единицы измерения, но до сих пор нет единого стандарта, а значит любой может писать все, что захочет (следовательно нет возможности адекватно сравнивать цены по чекам), нет программного обеспечения, нет служб поддержки, которые могли бы обеспечить помощь в переходе на рельсы "эффективной" цифровизации. И то, что никаких мер воздействия на неисполнителей данной выдумки не предусмотрено, говорит об отсутствии злостного состава в этих нарушениях. Так что извините, что не за что извиняться.