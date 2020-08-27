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≡ У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40220
У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
Отправлено: 27.08.20 - 18:16
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Костанайский лыжник Михаил ЩУР считает, что строительство ведется с нарушениями. По его наблюдениям, возле недостроенного здания скапливаются подземные воды, а трасса - неровная и будет только мешать проведению качественных тренировок и соревнований.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3705
Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного...
Отправлено: 27.08.20 - 18:16
#1
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Цитата:
Надеюсь, что хотя бы после статьи чиновники обратят на это внимание и решат проблемы

Для них это не проблема, это проблема Ваша и детей.
Завтра этих чиновников переведут в другую область или орган, а то может и посадят, они не надолго ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного...
Отправлено: 27.08.20 - 18:32
#2
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Цитата-/Костанайский лыжник Михаил ЩУР считает, что строительство ведется с нарушениями. По его наблюдениям, возле недостроенного здания скапливаются подземные воды, а трасса - неровная и будет только мешать проведению качественных тренировок и соревнований./






Это уже не лыжник это уже полноценный проектировщик и приёмщик и строитель и эксперт по трассам и даже ТБшник,сколько достоинств в одном человеке) как удачно продублировали две новости тут про лыжную базу и в народных про детскую площадку) люди-эксперты во всем это хорошо !)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20329
У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
Отправлено: 27.08.20 - 19:03
#3
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Цитата:
abaika95:
люди-эксперты во всем

Не один ты - эксперт, с достоинством.
Есть и другие... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного спортобъекта пока вызывает у спортсменов опасения
Отправлено: 27.08.20 - 19:14
#4
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Цитата-/Не один ты - эксперт, с достоинством.Есть и другие/



Не разбираюсь в канашках,дорогах,просрочке и зековских делах)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4209
Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного...
Отправлено: 28.08.20 - 11:54
#5
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В нашем районе где проживаю и я, все дома облицованы декоративным и силикатным кирпичем, так у меня и у соседей облицовка ежегодно даёт трещины и из щелей видны шпалы. Мы жители данного района конечно не в восторге от этого, но и по какой причине это происходит тоже не поимем. Кто говорит взрывы из карьера, или усадка на болотистой почве, рядом овраг с речкой или всё вместе. Денежные жители обернулись керамогранитом и вроде надолго забыли проблему.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20329
Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного...
Отправлено: 29.10.20 - 16:32
#6
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Цитата:
abaika95:
Не разбираюсь в канашках,дорогах,просрочке и зековских делах)

Это конечно плохо... :lol: ;-)
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