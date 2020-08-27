Отправлено: - 18:16

Надеюсь, что хотя бы после статьи чиновники обратят на это внимание и решат проблемы

Цитата:Для них это не проблема, это проблема Ваша и детей.Завтра этих чиновников переведут в другую область или орган, а то может и посадят, они не надолго ))