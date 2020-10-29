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Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
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Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 11:58
Центральный райсуд Челябинска вынес приговор экс-главе города Евгению Тефтелеву, признав его виновным в получении взяток . Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей.
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Re: Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам...
Отправлено: 29.10.20 - 11:58
Ой как же так!? Серый или сюда погляди дорогой что у тебя в России делается, воровство,коррупция и акунамататы которые у вас там по западному мерии называются, как говорится оборзели,временщики обдирают народ) а ещё недавно прошла новость что в городе таруса за раз переименовали 16 улиц) деньги девать некуда? Сироты все пристроены,пенсионеры накормлены,инвалиды вылечены что надо улицы переименовывать и не по одной а сразу 16) даааа весело у соседей
Re: Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам...
Отправлено: 29.10.20 - 12:09
Цитата:
В России ещё есть некоторые моменты, которые в Казахстане делаются проще. Вероятно, когда он уезжал - всё было хуже. Но сейчас в вопросах взаимоотношения граждан с государством, Россия несколько позади. Куча бумаг - ИНН, СНИЛС, мед. страховка. Чтобы зарегистрироваться по месту жительства в СОБСТВЕННОМ жилье - нужна куча копий, заявление, учетная карточка, даже фото попросили (но это, возможно, потому что я иностранец). Мой дядя, гражданин РФ, регистрировался - отдал паспорт в УК (ПКСК по-вашему) - отдали через 15 дней только. В Казахстане собственник жилья за 3 минуты регистрируется на егов.
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
abaika95:
Серый или сюда погляди дорогой что у тебя в России делается, воровство,коррупция и акунамататы
Серый или сюда погляди дорогой что у тебя в России делается, воровство,коррупция и акунамататы
В России ещё есть некоторые моменты, которые в Казахстане делаются проще. Вероятно, когда он уезжал - всё было хуже. Но сейчас в вопросах взаимоотношения граждан с государством, Россия несколько позади. Куча бумаг - ИНН, СНИЛС, мед. страховка. Чтобы зарегистрироваться по месту жительства в СОБСТВЕННОМ жилье - нужна куча копий, заявление, учетная карточка, даже фото попросили (но это, возможно, потому что я иностранец). Мой дядя, гражданин РФ, регистрировался - отдал паспорт в УК (ПКСК по-вашему) - отдали через 15 дней только. В Казахстане собственник жилья за 3 минуты регистрируется на егов.
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 12:21
Цитата-/В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку./
Ну что бюрократия там чудовищная это я знал,продукты хуже намного,цены на квартиры в разы дороже,воровство процветает да не по нашему колхозному а прямо как в 90ые,мне один знакомые СКшник рассказывал,хотят к примеру прокурорские отжать частный заводик или строительную фирму в районе,запускают в офис заводика полицию/налоговую/юстицию с проверкой,находят незначительный косячок (иногда в прямом смысле травку) опечатывают доки,увозят,мусолят пол года,нужные учредительные документы теряются или потделываются и вуаля,через пол года приходит новый владелец фирмы с охраной и выносит старых владельцев на улицу он по новым документам полноправный хозяин) старые хозейва с суд а там шито крыто) рейдерский захват завершен и делай что хочешь) а уж про институт мелкосрочных займов вообще говорить не хочется, там ужас с этими коллекторами, население вогнали в крепостничество) у нас ещё не додумались до такого.......
[Исправлено: abaika95, 29.10.2020 - 12:23]
Ну что бюрократия там чудовищная это я знал,продукты хуже намного,цены на квартиры в разы дороже,воровство процветает да не по нашему колхозному а прямо как в 90ые,мне один знакомые СКшник рассказывал,хотят к примеру прокурорские отжать частный заводик или строительную фирму в районе,запускают в офис заводика полицию/налоговую/юстицию с проверкой,находят незначительный косячок (иногда в прямом смысле травку) опечатывают доки,увозят,мусолят пол года,нужные учредительные документы теряются или потделываются и вуаля,через пол года приходит новый владелец фирмы с охраной и выносит старых владельцев на улицу он по новым документам полноправный хозяин) старые хозейва с суд а там шито крыто) рейдерский захват завершен и делай что хочешь) а уж про институт мелкосрочных займов вообще говорить не хочется, там ужас с этими коллекторами, население вогнали в крепостничество) у нас ещё не додумались до такого.......
[Исправлено: abaika95, 29.10.2020 - 12:23]
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 12:31
Цитата:
Я бы не сказал.
Цитата:
Это зависит от региона, города, да и вообще - рынок регулирует. Нет спроса - цена ниже. Есть спрос - цена выше. Тут ипотеки доступнее - вот и цены выше.
Цитата:
Я так понимаю что коллекторы и мелкосрочные займы - разные конторы. В HR коллекторов нет, но вот займ повесить могут.
abaika95:
,продукты хуже намного
,продукты хуже намного
Я бы не сказал.
Цитата:
abaika95:
цены на квартиры в разы дороже
цены на квартиры в разы дороже
Это зависит от региона, города, да и вообще - рынок регулирует. Нет спроса - цена ниже. Есть спрос - цена выше. Тут ипотеки доступнее - вот и цены выше.
Цитата:
abaika95:
про институт мелкосрочных займов вообще говорить не хочется, там ужас с этими коллекторами
про институт мелкосрочных займов вообще говорить не хочется, там ужас с этими коллекторами
Я так понимаю что коллекторы и мелкосрочные займы - разные конторы. В HR коллекторов нет, но вот займ повесить могут.
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 12:50
Цитата-/Я бы не сказал./
Химознее от того вкус ярче да,но по мне это хуже намного,что не брал колбаса,сосиски,пиво,водка,вино,молоко,яйца,кура прям отвратные
Пельмени норм но голимая химия
Мясо правда высший класс,прям без прожилки,без жира розовенькое) безвкусное)
Цитата-/Это зависит от региона, города, да и вообще - рынок регулирует. Нет спроса - цена ниже. Есть спрос - цена выше. Тут ипотеки доступнее - вот и цены выше/
Ну регионы нашей полосы,Челябинск,Тюмень,Омск хаты дорогие очень,незнаю от чего зависит,от нефтяников что-ли)
Химознее от того вкус ярче да,но по мне это хуже намного,что не брал колбаса,сосиски,пиво,водка,вино,молоко,яйца,кура прям отвратные
Пельмени норм но голимая химия
Мясо правда высший класс,прям без прожилки,без жира розовенькое) безвкусное)
Цитата-/Это зависит от региона, города, да и вообще - рынок регулирует. Нет спроса - цена ниже. Есть спрос - цена выше. Тут ипотеки доступнее - вот и цены выше/
Ну регионы нашей полосы,Челябинск,Тюмень,Омск хаты дорогие очень,незнаю от чего зависит,от нефтяников что-ли)
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 12:54
Цитата:
Тюмень и Челябинск не стоит сравнивать. В Тюмени значительно дороже.
Цитата:
Я не такой гурман, наверное. Куры, кстати, те же что и в Кустанае брал.
abaika95:
Ну регионы нашей полосы,Челябинск,Тюмень,Омск хаты дорогие очень
Ну регионы нашей полосы,Челябинск,Тюмень,Омск хаты дорогие очень
Тюмень и Челябинск не стоит сравнивать. В Тюмени значительно дороже.
Цитата:
abaika95:
Химознее от того вкус ярче да,но по мне это хуже намного,что не брал колбаса,сосиски,пиво,водка,вино,молоко,яйца,кура прям отвратные
Химознее от того вкус ярче да,но по мне это хуже намного,что не брал колбаса,сосиски,пиво,водка,вино,молоко,яйца,кура прям отвратные
Я не такой гурман, наверное. Куры, кстати, те же что и в Кустанае брал.
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 13:06
Цитата-/не такой гурман, наверное/
А и кондитерское все не очень)
Но в кафе,ресторанах и столовых там намного лучше чем у нас)
В чб нравится сеть номерных столовых,прям очень вкусно готовят
А и кондитерское все не очень)
Но в кафе,ресторанах и столовых там намного лучше чем у нас)
В чб нравится сеть номерных столовых,прям очень вкусно готовят
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1006
Re: Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам...
Отправлено: 29.10.20 - 13:20
Цитата:
"Шило на мыло, часы на трусы" (с)
Цитата:
Цитата:
А если объективно, то и зарплаты там выше и % по ипотеке меньше. Социалка лучше, за детей суммарные выплаты больше в разы. Образование и медицина получше.
Victor Yang:
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
"Шило на мыло, часы на трусы" (с)
Цитата:
abaika95:
цены на квартиры в разы дороже
цены на квартиры в разы дороже
Цитата:
abaika95:
у нас ещё не додумались до такого
у нас ещё не додумались до такого
А если объективно, то и зарплаты там выше и % по ипотеке меньше. Социалка лучше, за детей суммарные выплаты больше в разы. Образование и медицина получше.
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 14:33
Цитата-/Социалка лучше, за детей суммарные выплаты больше в разы. Образование и медицина получше./
Социалка лучше по нашим цифрам а для их цен тоже копейки, но мат капитал хорош не спорю и это компенсируется тем что бюрократия огромная,пока все справки соберёшь поседеешь) и так на каждую фигню)
Цитата-/Образование и медицина получше./
Тоже не везде,мы берём в пример огромный Челябинск там да, образование и медицина лучше, но в городках как у нас тоже самое что и у нас)
Социалка лучше по нашим цифрам а для их цен тоже копейки, но мат капитал хорош не спорю и это компенсируется тем что бюрократия огромная,пока все справки соберёшь поседеешь) и так на каждую фигню)
Цитата-/Образование и медицина получше./
Тоже не везде,мы берём в пример огромный Челябинск там да, образование и медицина лучше, но в городках как у нас тоже самое что и у нас)
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 14:44
Цитата:
Цены на повседневные товары не сильно выше казахстанских. Спиртное дороже значительно.
Зато стипендии в несколько раз ниже чем в РФ. Но это компенсируется качеством образования.
abaika95:
для их цен тоже копейки
для их цен тоже копейки
Цены на повседневные товары не сильно выше казахстанских. Спиртное дороже значительно.
Зато стипендии в несколько раз ниже чем в РФ. Но это компенсируется качеством образования.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2075
Re: Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам...
Отправлено: 29.10.20 - 16:13
Цитата:
Значит, торопитесь с решением, ещё не созрели.
Обдумайте толком, время же ещё есть?
Victor Yang:
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.
Значит, торопитесь с решением, ещё не созрели.
Обдумайте толком, время же ещё есть?
Экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам строгого режима
Отправлено: 29.10.20 - 16:30
Цитата:
Ну как сказать? Гражданства ещё нет, но квартира в Казахстане продана и в России куплена. С другой стороны - эти вопросы возникают нечасто. А вопросы образования и здравоохранения, которые здесь лучше, - гораздо чаще.
таноми52:
время же ещё есть?
время же ещё есть?
Ну как сказать? Гражданства ещё нет, но квартира в Казахстане продана и в России куплена. С другой стороны - эти вопросы возникают нечасто. А вопросы образования и здравоохранения, которые здесь лучше, - гораздо чаще.
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