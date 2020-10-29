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≡ Улица имени Солнца русской поэзии
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40220
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
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В Костанае с Александром Пушкиным связаны и история города, и традиции его жителей. Совсем недавно в Костанае отреставрировали постамент памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который и стоит на улице его имени. Это событие навело на мысль о поиске любых сведений, касающихся имени классика в нашем городе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
#1
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Цитата-/Бронзовое изваяние подарил Костанаю в 2010 году Союз писателей России./



В статье не увидел некоторых моментов
А народ кто-нибудь спрашивал? Хотят они этот памятник или нет? Юджин голосование проводил какой именно памятник там нужен? Мало ли,может народ хотел там Константиновичу памятник или Егору Криду а тут на те вам,Пушкин
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:16
#2
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Цитата:
abaika95:
А народ кто-нибудь спрашивал?

Видимо да, народ выбрал Егора Крида, но показалось дорого, остановились на бесплатном))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:32
#3
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Цитата-/Видимо да, народ выбрал Егора Крида, но показалось дорого, остановились на бесплатном)/



А Где результаты опроса?) Мало ли что бесплатный,сам памятник Алтынсарину тоже бесплатный но почемуто возмутились же что народ не спрашивают,вот и тут где опрос был? Хочет народ этот памятник или нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:35
#4
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Цитата:
abaika95:
А Где результаты опроса?)

Судя по нескольким последним новостям самый популярный ответ среди действующих и бывших чиновников - "затрудняюсь ответить" ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:39
#5
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Цитата-/Судя по нескольким последним новостям самый популярный ответ среди действующих и бывших чиновников - "затрудняюсь ответить"/




А причем тут чиновники? Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела? НГ надо было поднять вопрос почему памятник именно Пушкину!?! Где опрос населения? Непорядок!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:45
#6
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Цитата:
abaika95:
Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела?

Ну значит такая общественность ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:53
#7
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Цитата-/Ну значит такая общественность/




Какая такая?) Лицемерная?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:59
#8
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Цитата:
abaika95:
Какая такая?) Лицемерная?)

Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:10
#9
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Цитата-/Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))/



Вот именно эта лицемерная грань мне и не нравится у общественности) установка памятника Алтынсарину без спроса не понравилась общественности а установка памятника Пушкину получается понравилась) так вот вопрос знатокам,в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:17
#10
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Цитата:
abaika95:
в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)

Второй памятник - подарок от союзников по ОДКБ, а первый - не совсем понятно от кого. Я угадал?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5646
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:26
#11
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Цитата-/Второй памятник - подарок от союзников по ОДКБ, а первый - не совсем понятно от кого. Я угадал?)/



Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8332
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:29
#12
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Цитата:
abaika95:
Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)

Ну я лишь предполагаю, общественность - это вы в данном случае)) почему вы не возмущатесь? ))
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1895
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 15:11
#13
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Цитата:
По приглашению Геннадия нашу область дважды посещал правнук Александра Сергеевича - Григорий Григорьевич Пушкин.

Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13272
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 15:22
#14
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Цитата:
Козлов я:
Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.

Вот честно говоря - это профессия такая - быть потомком знаменитого человека?
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