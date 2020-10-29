Re: Улица имени Солнца русской поэзии

Отправлено: - 11:10

Цитата-/Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))/







Вот именно эта лицемерная грань мне и не нравится у общественности) установка памятника Алтынсарину без спроса не понравилась общественности а установка памятника Пушкину получается понравилась) так вот вопрос знатокам,в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)