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Улица имени Солнца русской поэзии
Улица имени Солнца русской поэзии
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40220
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
В Костанае с Александром Пушкиным связаны и история города, и традиции его жителей. Совсем недавно в Костанае отреставрировали постамент памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который и стоит на улице его имени. Это событие навело на мысль о поиске любых сведений, касающихся имени классика в нашем городе.
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Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 09:43
Цитата-/Бронзовое изваяние подарил Костанаю в 2010 году Союз писателей России./
В статье не увидел некоторых моментов
А народ кто-нибудь спрашивал? Хотят они этот памятник или нет? Юджин голосование проводил какой именно памятник там нужен? Мало ли,может народ хотел там Константиновичу памятник или Егору Криду а тут на те вам,Пушкин
В статье не увидел некоторых моментов
А народ кто-нибудь спрашивал? Хотят они этот памятник или нет? Юджин голосование проводил какой именно памятник там нужен? Мало ли,может народ хотел там Константиновичу памятник или Егору Криду а тут на те вам,Пушкин
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:16
Цитата:
Видимо да, народ выбрал Егора Крида, но показалось дорого, остановились на бесплатном))
abaika95:
А народ кто-нибудь спрашивал?
А народ кто-нибудь спрашивал?
Видимо да, народ выбрал Егора Крида, но показалось дорого, остановились на бесплатном))
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:32
Цитата-/Видимо да, народ выбрал Егора Крида, но показалось дорого, остановились на бесплатном)/
А Где результаты опроса?) Мало ли что бесплатный,сам памятник Алтынсарину тоже бесплатный но почемуто возмутились же что народ не спрашивают,вот и тут где опрос был? Хочет народ этот памятник или нет?
А Где результаты опроса?) Мало ли что бесплатный,сам памятник Алтынсарину тоже бесплатный но почемуто возмутились же что народ не спрашивают,вот и тут где опрос был? Хочет народ этот памятник или нет?
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:35
Цитата:
Судя по нескольким последним новостям самый популярный ответ среди действующих и бывших чиновников - "затрудняюсь ответить" ))
abaika95:
А Где результаты опроса?)
А Где результаты опроса?)
Судя по нескольким последним новостям самый популярный ответ среди действующих и бывших чиновников - "затрудняюсь ответить" ))
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:39
Цитата-/Судя по нескольким последним новостям самый популярный ответ среди действующих и бывших чиновников - "затрудняюсь ответить"/
А причем тут чиновники? Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела? НГ надо было поднять вопрос почему памятник именно Пушкину!?! Где опрос населения? Непорядок!!
А причем тут чиновники? Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела? НГ надо было поднять вопрос почему памятник именно Пушкину!?! Где опрос населения? Непорядок!!
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:45
Цитата:
Ну значит такая общественность ))
abaika95:
Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела?
Надо было общественности возмутиться! Куда общественность смотрела?
Ну значит такая общественность ))
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:53
Цитата-/Ну значит такая общественность/
Какая такая?) Лицемерная?)
Какая такая?) Лицемерная?)
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 10:59
Цитата:
Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))
abaika95:
Какая такая?) Лицемерная?)
Какая такая?) Лицемерная?)
Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:10
Цитата-/Когда что-то не нравится - общественность возмущается, а когда все нравится - не возмущается. А вам что-то не нравится? ))/
Вот именно эта лицемерная грань мне и не нравится у общественности) установка памятника Алтынсарину без спроса не понравилась общественности а установка памятника Пушкину получается понравилась) так вот вопрос знатокам,в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)
Вот именно эта лицемерная грань мне и не нравится у общественности) установка памятника Алтынсарину без спроса не понравилась общественности а установка памятника Пушкину получается понравилась) так вот вопрос знатокам,в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:17
Цитата:
Второй памятник - подарок от союзников по ОДКБ, а первый - не совсем понятно от кого. Я угадал?)
abaika95:
в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)
в чем существенная разница между двумя этими памятниками?)
Второй памятник - подарок от союзников по ОДКБ, а первый - не совсем понятно от кого. Я угадал?)
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:26
Цитата-/Второй памятник - подарок от союзников по ОДКБ, а первый - не совсем понятно от кого. Я угадал?)/
Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)
Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 11:29
Цитата:
Ну я лишь предполагаю, общественность - это вы в данном случае)) почему вы не возмущатесь? ))
abaika95:
Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)
Вы считаете что общественности больше понравились что памятник подарили союзники по ОДКБ?)
Ну я лишь предполагаю, общественность - это вы в данном случае)) почему вы не возмущатесь? ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1895
Re: Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 15:11
Цитата:
Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.
По приглашению Геннадия нашу область дважды посещал правнук Александра Сергеевича - Григорий Григорьевич Пушкин.
Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13272
Улица имени Солнца русской поэзии
Отправлено: 29.10.20 - 15:22
Цитата:
Вот честно говоря - это профессия такая - быть потомком знаменитого человека?
Козлов я:
Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.
Помню, был с ним на встрече, где-то в конце 70-х - начале 80-х. Бодрый правнук был.
Вот честно говоря - это профессия такая - быть потомком знаменитого человека?
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