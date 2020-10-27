Отправлено: - 17:52

Yorik:

Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.

Цитата:Ха-ха-ха (два раза)! Вымирающие! Да судя по последним мировым событиям, это как раз-таки самый выигрышный сегмент рынка. Все эти огромные помещения супермаркетов являются разносчиками заразы, куда съезжаются горожане со всех районов города и со всех окрестных селений, заражая друг друга и оставляя своих микробов на многочисленных полках и товарном изобилиии. Уже миллион раз писал о том, что свободный доступ к товару еще аукнется всем в ближайшем будущем. Любой посетитель может взять в свои заразные руки любой продукт и тщательно покрыв его собственными, извергающимися из нутра вирусами, оставить для следующего покупателя.А магазинчики у дома - это как камерный концерт для своих, давно знакомых посетителей. Все продукты подаются через прилавок, прямой доступ к товару только у продавца. Никто не кашляет на упаковки и не роняет на них бациллы. Да и простая статистика говорит о том, что риск заразиться тем больше, чем больше людей контактирует с рассматриваемым объектом.Так что Ваш пассаж о вымирании в очередной раз свистит мимо цели как фанейра над городом мечты. Ну и чтобы два раза не вставать, приведите уж ссылку на закон, обязывающий магазины отправлять в налоговую сведения о ценах на товар? Или Вы просто для красного словца о каких-то злостно-сферических нарушениях в вакууме тут загнули?