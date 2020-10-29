Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?

Отправлено: - 13:09

Вот насущный вопрос,по одной карте могут несколько человек проходить?





И тут недавно в комментариях озвучивали что по банковской карте можно ездить,так зачем тогда эти спецкарты покупать?)