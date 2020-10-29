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≡ Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40220
Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 13:09
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Ответ на самый популярный вопрос опубликовала Региональная служба коммуникаций. Как ранее сообщали в отделе ЖКХ, дифференцированный тариф на проезд в автобусах Костаная начнет действовать во второй половине декабря.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5645
Re: Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
Отправлено: 29.10.20 - 13:09
#1
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Вот насущный вопрос,по одной карте могут несколько человек проходить?


И тут недавно в комментариях озвучивали что по банковской карте можно ездить,так зачем тогда эти спецкарты покупать?)
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