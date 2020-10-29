Отправлено: - 12:09

abaika95:

Серый или сюда погляди дорогой что у тебя в России делается, воровство,коррупция и акунамататы

Цитата:В России ещё есть некоторые моменты, которые в Казахстане делаются проще. Вероятно, когда он уезжал - всё было хуже. Но сейчас в вопросах взаимоотношения граждан с государством, Россия несколько позади. Куча бумаг - ИНН, СНИЛС, мед. страховка. Чтобы зарегистрироваться по месту жительства в СОБСТВЕННОМ жилье - нужна куча копий, заявление, учетная карточка, даже фото попросили (но это, возможно, потому что я иностранец). Мой дядя, гражданин РФ, регистрировался - отдал паспорт в УК (ПКСК по-вашему) - отдали через 15 дней только. В Казахстане собственник жилья за 3 минуты регистрируется на егов.В общем, иногда бывают мысли - а не совершаю ли я ошибку.