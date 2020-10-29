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≡ В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40220
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 29.10.20 - 12:09
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Жильцы микрорайона Северный, чьи дома попали в санитарную зону из-за сибиреязвенного захоронения, пока не понимают, смогут ли они вообще жить в своих домах. Ведь даже дети, играющие во дворе в песочнице, могут случайно откопать заразу.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1006
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 29.10.20 - 12:09
#1
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Впрочем, ничего нового. Такие новости уже даже не удивляют.

Цитата:
Парк нельзя, а карьер можно?

Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13268
Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...
Отправлено: 29.10.20 - 12:25
#2
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Это очень большая проблема - люди в опасности. Нужно писать и не только в местные органы. Этот вопрос значительно серьёзнее чем общежитие. Подавать в суд, требовать компенсацию и переезжать. А всё жильё, по идее, должно быть арестовано (чтобы владельцы не могли его продать), и поменяно на другое (да, это потери, но в данном случае это меньшее зло).
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1828
В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное построили дома, которые позже оказались в санитарной зоне
Отправлено: 29.10.20 - 12:47
#3
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Нормально, по нашему! Язву раскопают и с песочком разнесут по новостройкам! А людей реально надо срочно выселять, выделять другое жилье или компенсацию на покупку нового.
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