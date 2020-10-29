Re: В радиусе 1 000 м от скотомогильника. Жители села Заречное...

Отправлено: - 12:25

Это очень большая проблема - люди в опасности. Нужно писать и не только в местные органы. Этот вопрос значительно серьёзнее чем общежитие. Подавать в суд, требовать компенсацию и переезжать. А всё жильё, по идее, должно быть арестовано (чтобы владельцы не могли его продать), и поменяно на другое (да, это потери, но в данном случае это меньшее зло).