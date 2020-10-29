Re: Скелет из труб, кожа из шин - вот и конь

Отправлено: - 12:30

ЖКХ и отдел культуры куда смотрите?



У нас тут в городе скульпторов полно а вы со стороны приглашаете чтобы в центре статуи с бутылками ставить)





Вот же! Ну круто! Маскулинно! Вполне себе для установки в центре вместе с тобольским мыслителем а если посадить данных скульпторов на госзаказ они все что угодно изваяют, главное своих популизировать надо !