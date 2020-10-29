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≡ Скелет из труб, кожа из шин - вот и конь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40220
Скелет из труб, кожа из шин - вот и конь
Отправлено: 29.10.20 - 12:05
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Ко второй жизни резиновых покрышек в костанайских дворах горожане давно привыкли. Их используют в качестве клумб для мини-сада или части детской площадки, где дети могут прыгать с одной шины на другую. В Южной Корее местный скульптор использует шины, чтобы из них изготавливать статуи высотой в несколько метров. Чуть меньше года назад свой скульптор по резине появился в Костанае.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1006
Re: Скелет из труб, кожа из шин - вот и конь
Отправлено: 29.10.20 - 12:05
#1
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Конь огонь! Его и быка вместо пластмассового динозавра можно в центре города поставить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5645
Re: Скелет из труб, кожа из шин - вот и конь
Отправлено: 29.10.20 - 12:30
#2
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ЖКХ и отдел культуры куда смотрите?

У нас тут в городе скульпторов полно а вы со стороны приглашаете чтобы в центре статуи с бутылками ставить)


Вот же! Ну круто! Маскулинно! Вполне себе для установки в центре вместе с тобольским мыслителем а если посадить данных скульпторов на госзаказ они все что угодно изваяют, главное своих популизировать надо !
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