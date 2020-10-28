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≡ "Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40213
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 28.10.20 - 18:42
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В квартиру родителей Ксения с детьми переехали в марте 2020 года, так как денег на съемное жилье не было. Перед этим обращалась в Дом мамы, но там ответили, что принимают только с одним ребенком - нет мест. После переезда - новая беда.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 28.10.20 - 18:42
#1
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Не сопротивляйтесь, отдайте детей, это временно. Устроитесь на работу, погасите все долги, купите компьютер, проведете интернет и весь ваш клубок распутается. А запутались вы раньше - когда связались с человеком, который сейчас алименты не платит. Не мучайте детей, им нельзя без воды и света и еще много чего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
229
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 28.10.20 - 21:14
#2
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Как это моих родителей при Советском Союзе не лишили родительских прав, я был 7 ребенком, с первого класса таскал фляги с водой с колонки для коров домой. свет правда был, но у отца зарплата была 120 рублей, у матери 80. поэтому тайно в городе приходилось держать коров, бычков и баранов, зато у меня было счастливое детство и никакого детдома. Наверное, в 21 веке, так не должно быть, но я не верю. что в детдоме лучше. чем с папой и мамой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 28.10.20 - 21:19
#3
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Цитата:
saba:
но я не верю. что в детдоме лучше. чем с папой и мамой.

А если без папы, без света и воды?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
31
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 28.10.20 - 21:58
#4
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Уважаемый maxsaf, если Вы от природы мужчина, то никогда не давайте советы ЖЕНЩИНЕ родившей хотя бы одного ребёнка! Сделайте это , и никогда не забывайте что вас тоже ЖЕНЩИНА РОДИЛА!
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
198
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 29.10.20 - 02:10
#5
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За 200 тыщ долга посадить в дет дом двоих детей... Мне кажется, если бы она их украла - условно дали бы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 29.10.20 - 02:37
#6
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Цитата:
Tenkisch:
никогда не давайте советы ЖЕНЩИНЕ родившей хотя бы одного ребёнка!

А как вам такой совет? ))
Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай и зарабатывай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на базаре. Получи образование и работай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 29.10.20 - 02:43
#7
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Цитата:
Артем Марусич:
в дет дом двоих детей.

Ну про детский дом в статье ни слова. Есть же где-то и отец, не лишенный родительских прав, наверняка есть и его родители, которые тоже могли бы стать временно опекунами. Дети не должны страдать. А все несогласные - можете помочь семье, и дети останутся с мамой.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
198
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 29.10.20 - 02:46
#8
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Цитата:
maxsaf:
А как вам такой совет? )) Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай и зарабатывай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на базаре. Получи образование и работай

Корова кушает много. Нужны деньги на корма зимой и на пастуха летом. Колоть от всякой фигни и то не факт что не помрет после всех вложений - рискованный бизнес план.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 29.10.20 - 02:49
#9
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Цитата:
Артем Марусич:

«Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай и зарабатывай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на базаре. Получи образование и работай», — сказал Нурсултан Назарбаев. Я ничего от себя не добавил)
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
198
Re: "Проживаю с родителями от безысходности" -...
Отправлено: 29.10.20 - 03:25
#10
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Цитата:
maxsaf:
сказал Нурсултан Назарбаев

Ааа, две! А то я подумал что одну. Сразу видно, совет умного, знающего человека и отличного предпринимателя. Отличный план, покупайте две коровы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8320
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 29.10.20 - 03:53
#11
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Цитата:
Tenkisch:
никогда не давайте советы ЖЕНЩИНЕ

Тут вот еще дельный совет:
"Врачи советуют казахстанским женщинам отложить беременность до конца пандемии коронавируса"
Тенгри
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