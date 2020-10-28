"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
Отправлено: 28.10.20 - 18:42
В квартиру родителей Ксения с детьми переехали в марте 2020 года, так как денег на съемное жилье не было. Перед этим обращалась в Дом мамы, но там ответили, что принимают только с одним ребенком - нет мест. После переезда - новая беда. Читать новость
Не сопротивляйтесь, отдайте детей, это временно. Устроитесь на работу, погасите все долги, купите компьютер, проведете интернет и весь ваш клубок распутается. А запутались вы раньше - когда связались с человеком, который сейчас алименты не платит. Не мучайте детей, им нельзя без воды и света и еще много чего.
Как это моих родителей при Советском Союзе не лишили родительских прав, я был 7 ребенком, с первого класса таскал фляги с водой с колонки для коров домой. свет правда был, но у отца зарплата была 120 рублей, у матери 80. поэтому тайно в городе приходилось держать коров, бычков и баранов, зато у меня было счастливое детство и никакого детдома. Наверное, в 21 веке, так не должно быть, но я не верю. что в детдоме лучше. чем с папой и мамой.
Ну про детский дом в статье ни слова. Есть же где-то и отец, не лишенный родительских прав, наверняка есть и его родители, которые тоже могли бы стать временно опекунами. Дети не должны страдать. А все несогласные - можете помочь семье, и дети останутся с мамой.
«Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай и зарабатывай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на базаре. Получи образование и работай», — сказал Нурсултан Назарбаев. Я ничего от себя не добавил)
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