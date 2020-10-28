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Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40213
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 12:05
Группа граждан подала в суд на Министерство здравоохранения РК и требует признать незаконными требования об ограничениях. Минздрав настаивает, что постановления главного санврача основаны на норме Конституции РК о защите здоровья населения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5624
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 12:05
Цитата-/в том числе кандидат медицинских наук Каиргали Конеев,/
Авторитетное мнение 80lvl
Цитата-/журналист из Караганды Анастасия Машнина/
Авторитетное мнение 1000lvl
Цитата-/основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким/
Авторитетно уровень:Бог!)
Авторитетное мнение 80lvl
Цитата-/журналист из Караганды Анастасия Машнина/
Авторитетное мнение 1000lvl
Цитата-/основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким/
Авторитетно уровень:Бог!)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1127
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 14:37
Это примерно из разряда: недавний календарь и перевод стрелок часов.
Есть "Закон о ЧП" - где ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба. Он и Конституция, и Закон и мать родная.
Ну а кто НЕ ХОЧЕТ носит маску, пользоватся антисептиками, соблюдать санитарную дистанцию: флаг им в руки - ПИШУТ заявление( как перед операцией) что снимают ВСЮ ответственность с врачей, с властей, с санврачей и НЕ БУДУТ претендовать на лечение от ОРВИ и коронавируса - и вперёд: с песней по жизни.
Есть "Закон о ЧП" - где ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба. Он и Конституция, и Закон и мать родная.
Ну а кто НЕ ХОЧЕТ носит маску, пользоватся антисептиками, соблюдать санитарную дистанцию: флаг им в руки - ПИШУТ заявление( как перед операцией) что снимают ВСЮ ответственность с врачей, с властей, с санврачей и НЕ БУДУТ претендовать на лечение от ОРВИ и коронавируса - и вперёд: с песней по жизни.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1127
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 14:38
Цитата:
Почему он ещё не на зоне: непорядок.
abaika95:
основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким
основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким
Почему он ещё не на зоне: непорядок.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1826
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 14:56
Цитата:
но ведь режим ЧП давно снят...
ACROS:
де ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба.
де ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба.
но ведь режим ЧП давно снят...
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 19:50
Цитата:
Так если многие тупы и не желают даже ВЕРИТЬ в вирус! Таким - только законы и только штрафы.
По словам истцов, ВОЗ не заставляет людей носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, а рекомендует.
Так если многие тупы и не желают даже ВЕРИТЬ в вирус! Таким - только законы и только штрафы.
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 20:13
Цитата:
Думаете, после штрафов поверят? Нужно вместо штрафов этих бесстрашных в "красную" зону больниц отправлять на 100 часов исправительных работ. И начать с активистов. А то, что они расписку напишут, не означает что они других не будут заражать.
Victor Yang:
Таким - только законы и только штрафы.
Таким - только законы и только штрафы.
Думаете, после штрафов поверят? Нужно вместо штрафов этих бесстрашных в "красную" зону больниц отправлять на 100 часов исправительных работ. И начать с активистов. А то, что они расписку напишут, не означает что они других не будут заражать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5829
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 23:39
Цитата:
При чём тут верить или не верить.
Вирус гриппа вроде тоже есть, а вот прививаться многие не хотят.
Что будем с ними делать?
Victor Yang:
и не желают даже ВЕРИТЬ в вирус!
и не желают даже ВЕРИТЬ в вирус!
При чём тут верить или не верить.
Вирус гриппа вроде тоже есть, а вот прививаться многие не хотят.
Что будем с ними делать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5829
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 23:56
От пневмококков, что вызывают пневмонию, тоже прививки есть.
Что делать с теми кто не прививается?
Что делать с теми кто не прививается?
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 29.10.20 - 00:38
Цитата:
После штрафов могут и дальше не верить, но меры соблюдать будут.
У меня знакомый один за окурок штраф получил - теперь только в урну мусор бросает.
maxsaf:
Думаете, после штрафов поверят?
Думаете, после штрафов поверят?
После штрафов могут и дальше не верить, но меры соблюдать будут.
У меня знакомый один за окурок штраф получил - теперь только в урну мусор бросает.
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 29.10.20 - 00:47
Цитата:
Для этого прийдется оштрафовать каждого
Victor Yang:
После штрафов
После штрафов
Для этого прийдется оштрафовать каждого
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