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Хозяева частного дома сообщили, что в септике нашли скелет, предположительно человека. Супруги отметили, что за пару дней до находки почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации. Тогда они подумали, что септик полный и необходимо его откачать. Однако, обнаружив труп, сразу же забили тревогу.