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≡ Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40211
Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 22:24
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Хозяева частного дома сообщили, что в септике нашли скелет, предположительно человека. Супруги отметили, что за пару дней до находки почувствовали неприятный запах в раковине, исходящий из канализации. Тогда они подумали, что септик полный и необходимо его откачать. Однако, обнаружив труп, сразу же забили тревогу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5829
Re: Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в...
Отправлено: 28.10.20 - 22:24
#1
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Три года не воняло, а тут кости стухли что ли? 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4204
Re: Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в...
Отправлено: 28.10.20 - 23:07
#2
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У меня тоже в огороде колодец канализационный, ни разу не заглядывал,
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5829
Труп, пролежавший 3 года в канализации, обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 23:16
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Если летом не воняло, то под зиму тоже не должно.
Значит всё хорошо ;-)
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