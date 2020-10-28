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"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
"Проживаю с родителями от безысходности" - Мать-одиночку могут лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества
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